Dimensity 9400 è incredibile: supera Snapdragon 8 Gen 4 nei benchmark

È passata soltanto una manciata di mesi dalla presentazione di Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9300, ma già si parla dei successivi Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400. I due chipmaker stanno facendo di tutto per alzare l’asticella nel campo dei System-on-a-Chipset e creare il semiconduttore più avanzato del settore, con risultati degni di nota. Se già gli attuali SoC sono capaci di fornire performance di altissimo livello, sembra proprio che i prossimi modelli porteranno sul piatto un avanzamento maggiore del solito.

Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 stuzzicano gli appassionati nei benchmark

And this is Dimensity 9400! Holy f**k this is a monster! pic.twitter.com/9Buo5RBOPv — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 28, 2024

Avevamo già visto i primi benchmark dello Snapdragon 8 Gen 4, a cui adesso si aggiunge un leak proveniente dalla stessa fonte riguardante questa volta il Dimensity 9400. Ecco i risultati secondo Antutu e GeekBench, anche a confronto con i rispettivi predecessori:

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 4 Dimensity 9300 Dimensity 9400 Antutu



CPU

GPU

Memorie

UX 2.139.281



474.884

927.463

389.166

347.768 3.133.570



702.689

1.330.057

616.268

484.556 2.207.222



498.075

977.022

399.706

332.419 3.449.366



786.574

1.422.243

725.851

514.698 GeekBench

Single-core

Multi-core

2.329

7.501

2.845

10.628

2.268

7.995

2.776

11.739

Rispetto al Dimensity 9300, il punteggio raggiunto su Antutu dal Dimensity 9400 è più alto addirittura del +56%: nello specifico, l’aumento si attesa sul +57% per la CPU, +45% per la GPU, +81% per le memorie e +54% per la UX. Tralasciando le memorie, il cui aumento così elevato potrebbe dipendere dall’aver eseguito il test su un dispositivo con taglio di memorie più capiente, è la CPU che colpisce maggiormente.

Sappiamo infatti che lo Snapdragon 8 Gen 4 ha una CPU più potente del +47% grazie all’utilizzo dei core proprietari Oryon, perciò il fatto che il SoC MediaTek riesca a fare di meglio è interessante. Secondo la tabella di marcia, avrà il nuovo core Cortex-X5 di ARM, che secondo i rumor rappresenterà “il più grande aumento delle prestazioni IPC anno su anno degli ultimi cinque anni“.

Sempre rimanendo in ambito processore, i test su GeekBench portano un aumento del +22% in single-core ma soprattutto +47% in multi-core, anche in questo caso superiore allo Snapdragon 8 Gen 4. Questo probabilmente perché il Dimensity 9400 dovrebbe portare avanti l’architettura Big Core, cioè l’utilizzo non di uno ma di più core ad alte prestazioni.

Tuttavia, prendete questi punteggi con le pinze. Viste le tempistiche, quasi sicuramente quelli testati sono SoC montati su dispositivi prototipali e pertanto potrebbero essere stati testati con frequenze di clock più elevate di quelle finali, magari usando sistemi di dissipazione che non troveremo su smartphone.

