Apple Vision Pro va a ruba? Le prime stime di vendita sono sorprendenti

Sembrava che il prezzo esorbitante di Apple Vision Pro potesse frenare l’entusiasmo dei fan della Mela e della realtà virtuale, ma le prime sorprendenti stime di vendita descrivono ancora una volta un successo commerciale per il colosso statunitense. Secondo le informazioni condivise da un noto analista del settore, sarebbe poco meno di 200 mila le unità vendute nel primo weekend di preordini.

Oltre 180.000 Apple Vision Pro venduti secondo un noto analista del settore

Crediti: Apple

Il celebre analista Ming Chi Kuo in queste ore ha condiviso le prime stime di vendita per Apple Vision Pro, suggerendo che il visore per la realtà mista realizzato di Cupertino potrebbe aver raggiunto una cifra di 180 mila unità vendute durante i primi giorni di disponibilità dei pre-ordini per i nuovi dispositivi, con le spedizioni che sarebbero slittate da 5 a 7 settimane.

Secondo Kuo, l’obiettivo di Apple di vendere almeno 500.000 unità di Vision Pro entro la fine del 2024 non dovrebbe essere poi tanto difficile da raggiungere, tenendo comunque in considerazione che si tratta di un prodotto di nicchia che la compagnia di Cupertino sta cercando di rendere popolare.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le