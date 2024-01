Apple prepara l’inedito homeOS: nuove tracce nella beta di tvOS

Da diversi mesi ormai si susseguono i rumor su una possibile spinta di Apple nel settore della domotica, con gli HomePod sempre più centrali che potrebbero ereditare nuove funzioni da Apple TV e dal suo sistema operativo. Per questo motivo, infatti, la compagnia di Cupertino starebbe lavorando ad un nuovo sistema operativo che potrebbe prendere il nome di homeOS.

Continua lo sviluppo del nuovo sistema operativo dedicato alla domotica di Apple

Crediti: Apple

Attualmente HomePod utilizza una versione modificata di tvOS denominata “HomePod Software 13.4“, ma ben presto la situazione potrebbe cambiare. Nelle versioni beta di tvOS 17.4, infatti, sono stati nuovamente scovati riferimenti ad un inedito sistema operativo che dovrebbe combinare le funzionalità dell’OS dedicato all’intrattenimento con quello degli smart speaker. Il nome dovrebbe essere homeOS e guidare Apple alla ribalta nelle settore della domotica.

Il primo dispositivo con il nuovo sistema operativo potrebbe essere l’HomePod con schermo LCD, di cui nel corso delle settimane sono trapelate in rete diverse fotografie dei prototipi. Le versione 17.4 dei sistemi operativi di Apple saranno disponibili pubblicamente nel mese di marzo, ma difficilmente in quell’occasione vedremo il nuovo homeOS. Molto probabilmente, infatti, dovremo attendere un evento dedicato per scoprire in nuovi piani dell’azienda statunitense per la casa connessa.

