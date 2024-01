Moto G24 Power ufficiale: cosa cambia con la nuova versione “potenziata”

Motorola ha annunciato un nuovo budget phone dal prezzo super accessibile: si tratta di Moto G24 Power, dispositivo stiloso ed elegante, con specifiche tecniche basilari. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità, comprese le differenze con il modello G24 “liscio”.

Moto G24 Power: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’uscita di una sfilza di nuovi modelli della serie G: G14, G54 e G84, e poi i recenti G34 5G, G24 e G04 (freschi di lancio in Italia). A questi ora si aggiunge anche Moto G24 Power, budget phone targato Motorola destinato al mercato indiano: il prezzo è di circa 100€ per la versione da 4/128 GB (8.999 INR) e si sale a circa 111€ per quella da 8/128 GB (9.999 INR). Rispetto al modello lanciato in Italia abbiamo dimensioni leggermente maggiori (di pochissimo) giustificate dalla presenza di una batteria più capiente (6.000 mAh anziché 5.000 mAh) e da una ricarica più veloce, da 30W. Quindi il dispositivo è stato potenziato lato autonomia (e ovviamente ricarica) ma al momento si tratta di una soluzione lanciata solo in India. Per il resto ritroviamo le medesime specifiche tecniche viste a bordo di G24, compreso il chipset Helio G85: di seguito trovate la scheda tecnica completa di Moto G24 Power.

Moto G24 Power – Scheda tecnica

Crediti: Motorola

Dimensioni di 163,49 x 74,53 x 8,99 mm per un peso di 197 grammi

Lettore d’impronte digitali laterale

Display IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI e refresh rate a 90 Hz

(1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI e refresh rate a SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G52 MP2

4/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile via microSD

di ROM eMMC 5.1 espandibile via Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 30W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore secondario macro

f/1.8-2.4 con sensore secondario macro Selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 tramite MYUI 6.0

