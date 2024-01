Sonos presenta i nuovi speaker da soffitto: woofer da 8″ e 225W di potenza

Sonos ha presentato negli ultimi giorni una nuova soluzione audio da soffitto per portare facilmente la musica in tutta la casa con grande potenza e prestazioni eccezionali. I nuovi Sonos In-Ceiling rispondono anche alle esigenze degli installatori che chiedevano a gran voce una soluzione più versatile con misure facilmente adattabili alle abitazioni.

Gli speaker perfetti per portare la musica in tutta la casa: ecco Sonos In-Ceiling

Crediti: Sonos

Sonos In-Ceiling sono speaker da 20 centimetri (8″) progettati in collaborazione con Sonance: offrono un woofer personalizzato e bassi profondi fino a 32 Hz, con un tweeter a 30 millimetri con guide d’onda che consentono di ottenere voci naturali ed una migliore propagazione del suono ad alta frequenza. Con una potenza di 225W, inoltre, si potrà ascoltare la musica davvero in tutta la casa.

L’estetica degli speaker resta invariata, con la griglia che mantiene il colore bianco per mimetizzarsi al meglio con il soffitto, ma in base alle esigenze possono essere verniciate grazie alla speciale lega in acciaio con cui sono state realizzate.

“I nuovi speaker garantiscono un profilo audio potente e prestazioni eccezionali. Inoltre l’esperienza per i clienti è ancora più coinvolgente quando gli speaker Sonos Architectural vengono abbinati a Sonos Amp” ha dichiarato Audra Kinsley, VP e GM di Sonos Professional. I nuovi Sonos In-Ceiling saranno disponibili in primavera a partire da 1099€.

