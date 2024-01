vivo X100 Pro, svelato il prezzo in Europa: ecco quanto costerà

A metà dicembre la casa cinese ha annunciato ii debutto di vivo X100 Pro in versione Global, limitandosi solo a rivelare l’arrivo del dispositivo ma senza confermare effettivamente uscita e prezzo. Ora abbiamo fatto un piccolo passo avanti: l’azienda ha rivelato quanto costa il nuovo top di gamma, anche se restiamo in attesa di sapere quando partirà effettivamente la commercializzazione e quali saranno i paesi interessati.

Quando costa vivo X100 Pro in Europa: ecco il prezzo del nuovo top di gamma Global

Crediti: vivo

Nonostante vivo X100 Pro Global non sia ancora in vendita alle nostre latitudini, la casa asiatica ha svelato quanto costa il flagship: il prezzo in Europa sarà di 1.199€, leggermente più salato rispetto a quello indiano (ossia circa 998€ al cambio attuale). In merito alle memorie, il dispositivo presenterà un’unica configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage (in Cina esistono più varianti). Lato software è presente Android 14 (tramite la nuova Funtouch OS 14) mentre a muovere il tutto abbiamo il Dimensity 9300 di MediaTeak. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del top di gamma.

vivo X100 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 164,05 x 75,28 x 9,05 mm per un peso di 221 grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO 8T da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.400 mAh con ricarica cablata da 120W e wireless da 50W

con ricarica cablata da e da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.75- 2.0-2.5) con IMX989 da 1″, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo ZEISS APO Super con struttura a periscopio (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V3 (ISP)

(f/1.75- 2.0-2.5) con IMX989 da 1″, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, ZEISS APO Super con struttura a periscopio (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V3 (ISP) selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di Funtouch OS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le