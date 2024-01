OnePlus Nord N30 SE ufficiale: cosa cambia rispetto a N30

Era nell’aria, visti i leak degli scorsi giorni, e adesso è ufficiale: OnePlus Nord N30 SE si aggiunge al catalogo dell’azienda, sempre più ricco di modelli economici. Da qualche anno, OnePlus ha allargato la sua proposta con la serie Nord, che ha portato sul mercato vari smartphone destinati alle fasce di prezzo entry-level.

OnePlus presenta a sorpresa il nuovo modello economico Nord N30 SE

Crediti: OnePlus

Rispetto al già conosciuto Nord N30, OnePlus Nord N30 SE è grosso uguale: misura 165,6 x 76 x 8 mm, pesa 193 grammi ma ha una scocca in plastica con un differente (ma non troppo) modulo fotografico. Accoglie uno schermo IPS LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 392 PPI e refresh rate a 60 Hz anziché a 120 Hz.

Cambia anche il System-on-a-Chip, non più Qualcomm bensì MediaTek, cioè il Dimensity 6020 a 7 nm che offre una CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz. Le memorie sono da 4/128 GB ma non cambia la batteria, una 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 33W; il reparto connettività offre supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB-C 2.0.

Il software si basa su OxygenOS 13.1 con Android 13, il sensore ID è laterale, mentre l’altra differenza principale riguarda la fotocamera, non più tripla ma una doppia 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, così come la selfie camera che scende da 16 a 8 MP f/2.0.

Nelle due colorazioni Black Satin e Cyan Sparkle, OnePlus Nord N30 SE è disponibile nell’area araba al prezzo di 599 AED, pari a circa 150€, ma non è dato sapere se e quando sarà disponibile anche in Europa.

