Moto G14 ufficiale: la fascia low-cost si amplia

Un nuovo capitolo si aggiunge alla linea economica degli smartphone Motorola: si chiama Moto G14, ed è l'ennesimo esponente per la fascia low-cost del mercato. Vediamo quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Motorola presenta il nuovo Moto G14: tutte le novità per la fascia economica

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Steel Gray e Sky Blue, Moto G14 misura 161,5 x 73,8 x 8 mm per 177 grammi, per una scocca in Acrylic Glass con certificazione IP52. Ha uno schermo IPS LCD da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 60 Hz e protezione Panda Glass, oltre a un lettore d'impronte laterale.

Specifiche tecniche

Moto G14 è mosso dal chipset entry-level UNISOC Tiger T616 a 12 nm, comprensivo di una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G57 MP1 e memorie da 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB. È alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W, il software è Android 13, la connettività comprende dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, ingresso mini-jack con Radio FM, GPS e USB-C e non mancano speaker stereo Dolby Atmos e Moto Spatial Sound, fotocamera posteriore da 50+2 MP f/1.8-2.4 con macro e selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Moto G14 è disponibile in India al prezzo di 9.999 INR, circa 110€, ma non è dato sapere se e quando arriverà in Italia.

