Risparmia 900€ sulla Power Station Rockpals: i saldi Back to School GearBerry continuano!

A metà agosto lo store GearBerry ha dato il via alla promozione Back to School con i saldi dedicati al ritorno ai scuola. Ogni occasione è buona per risparmiare e infatti se vi aspettate offerte più i più giovani resterete delusi. Si tratta infatti di sconti pensati per i grandi, con tanti prodotti tech utili e veicoli elettrici. Tra le occasioni più ghiotte troviamo la Power Station Rockpals 1300W, una stazione di ricarica adatta alle avventure in mezzo alla natura e non solo, ora proposta con un risparmio di oltre il 60%!

Crediti: Rockpals

Rockpals ha sfornato una Power Station di tutto rispetto, ideale per non restare mai a corto di energia elettrica. Il dispositivo offre una potenza di 1300W (fino a 2000W in sovratensione) ed integra una batteria da 1254 Wh (22.4, 56Ah) con celle LiFePO4. La ricarica può avvenire tramite 5 metodi differenti ed è anche possibile sfruttare dei pannelli solari (non sono compresi in confezione); con la massima potenza di ricarica (310W) la stazione è pronta in appena 4 ore.

Crediti: Rockpals

Con la Power Station Rockpals 1300W è possibile ricaricare ed alimentare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Per questo motivo è di certo la soluzione ideale per accompagnarvi durante le vostre gite fuori porta, in viaggio e in campeggio; inoltre rappresenta un'ottima scelta anche come dispositivo di emergenza da tenere a casa ed utilizzare in caso di interruzioni di corrente.

Crediti: Rockpals

La Power Station Rockpals 1300W scende a soli 507€ con uno sconto del 64%: grazie ai saldi dello store GearBerry è possibile risparmiare la bellezza di circa 900€ rispetto al prezzo di listino, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. E le occasioni continuano: i saldi Back to School di GearBerry terminano il 30 agosto. Sono presenti tante promozioni, con sconti anche oltre il 50%. Inoltre i prodotti sono davvero tantissimi: bici elettriche, notebook, stampanti laser, incisori 3D, accessori tech per la casa e per il campeggio, tutti con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Dai un'occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le offerte Back to School!

