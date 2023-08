Potenza, velocità e precisione: questo è il nuovo incisore AlgoLaser Alpha 22W!

Arriva una novità dedicata ai professionisti e agli utenti in cerca di un incisore laser potente e preciso, in grado di realizzare lavori in tempi brevi grazie ad un'elevata velocità (ma senza rinunce in termini di performance e sicurezza). AlgoLaser Alpha 22W è l'ultima novità del brand, un dispositivo che non basa dai compromessi e punta ad offrire un'esperienza di incisione quanto più appagante possibile: inoltre è in offerta lancio ad un prezzo davvero niente male!

AlgoLaser Alpha 22W è uno dei migliori incisori professionali in circolazione: ecco tutte le novità

Crediti: AlgoLaser Crediti: AlgoLaser

La principale caratteristica dell'incisore AlgoLaser Alpha è sicuramente il laser integrato: questo offre una potenza di ben 22W, una dettaglio che si traduce in performance di tutto rispetto. Grazie alla tecnologia COS avanzata di seconda generazione, la combinazione polarizzata del fascio migliora le prestazioni del raggio laser del 40%. Rispetto ai normali moduli da 20W, la tecnologia COS comprime i punti laser da un rettangolo a un quadrato con un rapporto vicino a 1:1, sia a bassa (30%) che ad alta potenza (100%).

Crediti: AlgoLaser

Il dispositivo è in grado di tagliare in profondità, in una sola passata e con precisione, ovviamente guardando ad un vasto assortimento di materiali. Ad esempio, AlgoLaser Alpha è in grado di tagliare una tavola di pino da 30 mm con una singola passata mentre altre soluzioni necessitano di almeno 4 passate. Una sola passata è richiesta anche per strati di acrilico da 10 mm ed una piastra di acciaio inossidabile da 0.1 mm; sono necessarie più passate, ad esempio, per acrilico da 45 mm, MDF da 12 mm e tavole di legno da 20 mm.

Crediti: AlgoLaser

L'incisore laser è equipaggiato con una CPU dual-core che offre un aumento significativo della velocità, prestazioni maggiorate fino al 32% e un'efficienza energetica migliorata del 50%. Inoltre è in grado di caricare i tuoi file 80% più velocemente di altre soluzioni, tramite Wifi 2.4G (bastano solo 23 secondi mentre varie alternative necessitano di almeno 180 secondi). Il dispositivo integra 8 MB di RAM e 8 MB di storage ed ospita una micro SD da 32 GB (utile per gli aggiornamenti software).

Entrando ancora di più nel dettagli delle performance, AlgoLaser Alpha 22W è in grado di offrire una velocità di 4000 mm al secondo (24000 mm al minuto), davvero impressionate se paragonato ad altri rivali. Non mancano poi la regolazione automatica del flusso d'aria in base a velocità e potenza, il supporto all'app AlgoLaser e ai software LightBurn e Laser GRBL, la possibilità di effettuare incisioni a colori ed una superficie di lavoro da 400 x 400 mm.

Il nuovo incisore laser AlgoLaser Alpha 22W debutta su GearBerry in offerta lancio a 751,9€: è possibile risparmiare ben 282€, con spedizione direttamente dall'Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con AlgoLaser.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le