KUU Yepbook scende a meno di 300€: imperdibile con 16/512 GB SSD!

Se state cercando un notebook economico – magari in vista del ritorno a scuola o all'università – allora questo modello targato KUU è un'occasione d'oro, specialmente per chi punta al risparmio. KUU Yepbook offre un rapporto qualità/prezzo decisamente alto, grazie ad una serie di caratteristiche niente male e grazie al nuovo coupon targato GShopper è possibile risparmiare, con tanto di spedizione dall'Europa.

KUU Yepbook è uno dei migliori notebook per rapporto qualità/prezzo, con spedizione EU

Crediti: KUU

Pensato per studenti e professionisti che necessitano di svolgere attività con programmi di ufficio, KUU Yepbook si presenta come una soluzione economica ma dall'aspetto premium. Non solo è dotato di una scocca metallica ed un corpo sottile (e pieghevole fino a 180°), ma si tratta anche di un modello con display IPS da 15.6″, una piccola rarità in questa fascia di prezzo. Il terminale è mosso dal processore Intel N5095 con il supporto di ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage di tipo SSD. La batteria è un'unità da 34.2 Wh, è presente Windows 11 Pro ed una tastiera full size con un ampio trackpad (dotato anche del lettore d'impronte digitali).

Crediti: KUU

Il portatile KUU Yepbook scende a soli 294€ con tanto di spedizione dall'Europa: basta utilizzare il coupon GShopper che trovate in basso per ottenere il prezzo indicato. Si tratta di una cifra super accessibile, specialmente se in rapporto a quello che ha da offrire questo notebook low budget. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GShopper! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le