Samsung e One UI 6.0: ci sono novità per vibrazione e Bluetooth

Abbiamo già parlato in lungo e largo delle novità presentate da Samsung con il nuovo aggiornamento One UI 6.0, che oltre a introdurre Android 14 porta con sé una serie di modifiche e migliorie. Siamo ancora in fase di beta testing, pertanto può capitare che chi sta provando con mano la nuova release software di Samsung stia scavando fra menu e sotto-menu alla ricerca di nuove implementazioni, ed è proprio ciò che è accaduto in queste ore.

Fra le novità dell'aggiornamento Samsung alla One UI 6.0 ci sono novità per vibrazione e Bluetooth

Crediti: SamMobile

All'interno della One UI 6.0, infatti, per la vibrazione è stata aggiunta l'opzione Sincronizza con suono di notifica, presente nell'apposito menu “Suoni di notifica“. Oltre a poter scegliere il pattern ritmico del motore di vibrazione alla ricezione di una notifica, con il nuovo firmware si può scegliere se sincronizzare il ritmo con la suoneria di sistema scelta.

Un'altra novità riguarda i codec Bluetooth, perché nella One UI 6.0 ne sono stati aggiunti altri due. Uno è LC3: fa parte dello standard Bluetooth LE Audio e ha un bitrate variabile fra 160 e 345 kbps, minore rispetto ai 240/345 kbps del codec SBC ma comunque offrendo una migliore qualità audio e una maggiore efficienza e autonomia. L'altro è Opus, utile per supportare meglio le cuffie con audio spaziale (per esempio Pixel Buds Pro); tuttavia, continuano a mancare codec come aptX Lossless, LHDC e LLAC.

