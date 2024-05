Xiaomi 14 Ultra vs vivo X100 Ultra: i Camera Phone del momento a confronto

Sono stati protagonisti di eventi e recensioni, acclamati dagli appassionati e dai più attenti ai cambiamenti del panorama tech. Insomma, sono i Camera Phone del momento e in questo confronto tra specifiche andiamo a scoprire tutte le differenze e le analogie tra loro: Xiaomi 14 Ultra vs vivo X100 Ultra, quale dei due è quello che fa al caso vostro? Proviamo a scoprirlo insieme!

Xiaomi 14 Ultra vs vivo X100 Ultra: quali sono le differenze

Design

Il primo aspetto da analizzare per mettere a confronto Xiaomi 14 Ultra e il rivale vivo X100 Ultra è il design: si tratta di un dettaglio importantissimo, perché solitamente il look è l’elemento vincente che fa pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra (dal punto di vista della scelta dell’utente e dell’acquisto). Nel caso di questi due top di gamma ci troviamo alle prese con uno stile molto simile: entrambi condividono un ampio schermo con bordi curvi e performance visive stellari, mentre la cover posteriore ospita un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni. Il modello Xiaomi presenta il flash LED posizionato all’interno di questo spazio mentre nel competitor vivo è ubicato nell’angolo in alto a sinistra della scocca.

Perché i due super flagship presentano un design così vicino? La risposta è da ricercarsi nell’ispirazione: i top di gamma si presentano come Camera Phone e per rimarcare l’attenzione l’attenzione del brand verso il comparto fotografico si è scelto uno stile che ricorda quello delle macchine fotografiche.

Specifiche

Il comparto tecnico di Xiaomi 14 Ultra e vivo X100 Ultra è elevatissimo: entrambi sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 3, ossia l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. I top del momento presentano o questa soluzione oppure il Dimensity 9300/9300+ di MediaTek; ovviamente ci sono eccezioni come gli iPhone di Apple e la serie Pixel 8 di Google. Tornando ai due Camera Phone cinesi abbiamo alcune piccole differenze tecniche, ben visibili nella schede presenti in basso; nel complesso siamo alle prese con dei dispositivi simili, in entrambi i casi con caratteristiche di punta.

Fotocamere

Sia il top di gamma Xiaomi che quello di vivo si atteggiano a Camera Phone, sia nel look che nel comparto fotografico vero e proprio. Siamo di fronte a due approcci differenti, anche se con vari elementi in comune. Xiaomi 14 Ultra è equipaggiato con un sensore Sony LYT-900 da 50 MP e dimensioni da 1″, con stabilizzazione ottica OIS ed apertura variabile f/1.63-4.0: questa configurazione permette di ottenere prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione, con una gestione ottimale dei dettagli in luce e in ombra ed un controllo preciso della luce. L’apertura ampia da f/1.63 restituisce un effetto bokeh con una profondità di campo più naturale mentre con un’apertura da f/4.0 è possibile realizzare foto nitide, con dettagli sempre chiari. Presente all’appello anche un teleobiettivo a periscopio, un must per ogni Camera Phone che si rispetti. Il dispositivo è capace di scattare foto da lunga distanza (con zoom digitale fino a 120X) e da vicino, con macro da 5 cm. Il tutto è arricchito dalle ottiche Leica e dal chip d’imaging proprietario Xiaomi AISP.

Anche vivo X100 Ultra fa affidamento su varie personalizzazioni speciali, in questo caso con ottiche Zeiss ed il chip proprietario vivo V3. Questi sono due dei trend fotografici del momento: la collaborazione con un grande marchio specializzato in lenti e fotografia e la realizzazione di un ISP proprio. Il modello di vivo mantiene il sensore principale LYT-900 di Sony (50 MP) e presenta un obiettivo ultra-grandangolare a distorsione ultra-bassa; la vera novità è il teleobiettivo a periscopio Zeiss APO, un sensore Samsung HP9 da ben 200 MP. Il comparto restituisce ritratti Ultra HD da 85 mm (per primi piani dettagliatissimi), un ingrandimento macro potente e ad alta risoluzione, un ingrandimento a distanza con colori brillanti e dettagli precisi.

Schede tecniche

Xiaomi 14 Ultra | Global vivo X100 Ultra | China Dimensioni 161,4 x 75,3 x 9,20 mm

219,8 g 164,07 x 75,57 x 9,23 mm

229 g Impermeabilità IP68 IP69 Display – AMOLED C8

– Quad Micro Curved

– 120 Hz LTPO

– 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel)

– 522 PPI

– Campionamento del tocco a 240 Hz

– PWM Dimming a 1.920 Hz

– 3.000 nits

– Xiaomi Shield Glass – Samsung AMOLED E7

– schermo curvo

– 120 Hz LTPO

– 6,78″ 2K (3.200 x 1.440 pixel)

– 517 PPI

– Campionamento del tocco a 240 Hz

– PWM Dimming a 1.440Hz

– 3.000 nits Chipset Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 GPU Adreno 750 Adreno 750 RAM 16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 512 GB UFS 4.0 256/512 GB/ 1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera – 50 MP LYT-900 con apertura variabile f/1.6-4.0, 1″, 3.2 µm, PDAF, OIS

– 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, OIS, AF, 10 cm macro

– 50 MP teleobiettivo a periscopio IMX858, f/2.5, OIS, AF, 30 cm macro, zoom digitale 120X

– 50 MP ultra-wide IMX858, f/1.8, OIS, AF, FOV 122°, 5 cm macro – 50 MP LYT-900 con apertura f/1.75, 1″, 3.2 µm, PDAF, Gimbal OIS

– 50 MP ultra-wide LYT-600, f/2.2, FOV 116°

– 200 MP teleobiettivo a periscopio Samsung HP9, f/2.67, OIS, zoom ottico 3.7X, zoom digitale 120X Feature Lenti Leica 8P (Vario-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH) + Xiaomi AISP (ISP) Lenti ZEISS + Vivo V3 (ISP) Selfie Omnivision OV32B 32 MP f/2.0, 1/3″, 0.7 µm Samsung JN1 50 MP f/2.45, AF Batteria 5.000 mAh 5.500 mAh Ricarica 90W 80W Ricarica wireless 80W

Inversa 30W

Inversa SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi WiFi 7 + Xiaomi Surge T1 WiFi 7 Bluetooth 5.4

SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 5.4

SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/AptX Lossless/LDAC/LHDC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

NavIC (L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

QZSS (L1+L5) Porta USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo

4 Mic Array

Dolby Atmos Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Vibrazione Motore lineare asse X Motore lineare asse X Software al lancio HyperOS 1

Android 14 OriginOS 4

Android 14

Xiaomi 14 Ultra vs vivo X100 Ultra: prezzo a confronto

Fare un confronto tra il prezzo di Xiaomi 14 Ultra e quello di vivo X100 Ultra è abbastanza complesso, dato che è necessario fare alcune precisazioni. Il modello targato vivo è stato lanciato in Cina e sappiamo per certo che non arriverà in versione Global: di conseguenza per acquistarlo è necessario guardare agli store terzi, ovviamente solo per modelli cinesi. Tuttavia ci sono alcuni risvolti positivi: il software OriginOS 4 è multilingue e comprende anche l’italiano. Inoltre i modelli disponibili negli store online hanno i servizi Google e il Play Store preinstallati e ovviamente anche il supporto agli aggiornamenti OTA. Insomma, parliamo di un dispositivo che non arriverà mai da noi ma che può essere acquistato senza troppi grattacapi.

Xiaomi 14 Ultra | Global vivo X100 Ultra | China 12/256 GB ❌ 1.148,52€ 16/512 GB 1.499,90€ 1.244,31€ 16 GB/1 TB ❌ 1.435,89€

Segnaliamo che mentre il prezzo di Xiaomi 14 Ultra è quello di listino, le cifre inerenti vivo X100 Ultra arrivano dallo store GizTop, quindi potrebbero variare col passare del tempo. Comunque vi segnaliamo che sono già disponibili alcune occasioni con codice sconto: il prezzo di partenza sarà di 1.100€ fino al 31 maggio. Infine, per saperne di più su Xiaomi 14 Ultra ecco la nostra recensione!

Tutti i link all’acquisto

Xiaomi 14 Ultra (Versione Global italiana e Versione China)

vivo X100 Ultra (Versione China)

