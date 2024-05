MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale: potenza assoluta per i top di gamma!

Come avvenuto anche lo scorso anno, il chipmaker taiwanese ha lanciato una versione migliorata del suo ultimo processore mobile di punta. Come da pronostici il Dimensity 9300+ di MediaTek si presenta come una variante overcloccata, ma ci sono anche altre novità: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo rivale dello Snapdragon 8 Gen 3.

MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale: tutte le novità del nuovo rivale dello Snapdragon 8 Gen 3

Crediti: MediaTek

La parola d’ordine dell’ultimo periodo è intelligenza artificiale e ovviamente anche il nuovo arrivato continua per questa strada, proprio come l’attuale Dimensity 9300 standard. Anche a questo giro non sono presenti Efficiency Core ma solo ed esclusivamente Performance Core. Con il Dimensity 9300+ la casa taiwanese ha fatto passi avanti sotto tutti i punti di vista: il nuovo chipset di MediaTek presenta un core principale Cortex-X4 con una frequenza di clock massima di 3,4 GHz (contro i 3,25 GHz della versione standard). Di seguito la configurazione completa, mentre lato memorie sono presenti il supporto a RAM di tipo LPDDR5T e storage UFS 4.0.

1 x Cortex-X4 fino a 3,3 GHz (Core principale)

fino a (Core principale) 3 x Cortex-X4 fino a 2,85 GHz (Performance core)

4 x Cortex-A720 fino a 2,0 GHz (Performance core)

Queste migliorie vanno ovviamente ad impattare sulle prestazioni, con risultati sopra le righe: su Geekbench 6 il SoC ha totalizzato 2.313 punti in single-core e 7.743 in multi-core. Ultimamente hanno fatto capolino anche i risultati su Antutu, altrettanto entusiasmanti (con 2.305.267 punti). Ritroviamo la GPU ARM Immortalis-G720 MP12 settata a 1.300 MHz e con il supporto al ray tracing hardware. Presente all’appello la nuova APU 790, votata all’AI generativa: ora è in grado di gestire un numero maggiore di modelli LLM ed è compatibile con soluzioni del calibro di Google Gemini Nano, Llama 2 e 3 di Meta e tante altre ancora. Tra le novità troviamo la tecnologia NeuroPilot, in grado di migliorare e potenziate le applicazioni AI. Abbiamo poi un ISP Imagiq 990 e MiraVision 990 (per il miglioramento nell’elaborazione dei contenuti visivi). Lato connettività trova spazio un modem 5G Sub-6GHz e mmWave fino a 7,9 Gbps ed il supporto al Wi-Fi 7.

Quale sarà il primo smartphone con Dimensity 9300+

I primi smartphone al mondo equipaggiati con il nuovo Dimensity 9300+ saranno vivo X100s e X100s Pro, in arrivo il 13 maggio in Cina. Si tratta delle versioni alternative dei modelli della serie X100, con un modello standard caratterizzato da uno schermo flat (il display curvo è riservato solo alla versione Pro) e l’ultimo SoC targato MediaTek.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le