Su iPhone sono in arrivo i giochi PlayStation 1: l’emulatore Provenance ora in beta

Aggiornamento 07/05: Sembra che lo sviluppo di Provenance per iOS stia procedendo in maniera spedita, con la prima versione dell’app disponibile in beta su TestFlight. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

L’entrata in vigore del Digital Markets Act e del cambiamento delle linee guida di Apple ha generato un vero e proprio boom degli emulatori, che in massa si accingono adesso ad approdare ufficialmente sull’App Store di iOS. Gli utenti iPhone, quindi, stanno finalmente avendo la possibilità di riscoprire il retro-gaming anche sui propri dispositivi, sfruttando la grande potenza raggiunta in questi anni dagli smartphone prodotti dalla compagnia di Cupertino.

Gli utenti iPhone riscoprono il retro-gaming con l’arrivo ufficiale degli emulatori su App Store

Crediti: Canva

Dopo aver assistito all’arrivo di Delta su App Store e AltStore, gli utenti della Mela farebbero bene a prepararsi per un’imminente ondata di nuovi emulatori in arrivo su iOS: l’ultimo, in ordine di tempo, è Provenance che tra le altre console emulate consentirà ai possessori di iPhone di giocare addirittura ai titoli realizzati per la prima, storica, PlayStation.

Provenance, infatti, è un multi-emulatore in grado di eseguire una grande varietà di giochi del passato, tra cui quelli realizzati per le vecchie console Atari, Bandai, NEC, Nintendo, Sega, SNK e per l’appunto Sony. A differenza di Delta, che permette di giocare solo ai titoli Nintendo e Sega, con questo nuovo emulatore gli utenti potranno godersi una libreria di retro-gaming decisamente più vasta.

Lo sviluppatore di Provenance ha ufficializzato l’arrivo su App Store, ma purtroppo non ha ancora comunicato eventuali date per il rilascio dell’applicazione. Prima di inviare l’emulatore ad Apple, infatti, Joseph Mattiello vuole assicurarsi di essere in regola con tutte le linee guida previste dalla compagnia di Cupertino, al fine di evitare eventuali blocchi.

Aggiornamento 07/05: Provenance arriva in beta su TestFlight

Crediti: Provenance

Gli sviluppatori di Provenance, l’emulatore multi-piattaforma che porterà per la prima volta i giochi PlayStation 1 su iPhone, hanno pubblicato in questi giorni la prima beta per la loro app su TestFlight, in previsione di un lancio globale su App Store. Grazie a questa prima versione di prova, gli utenti potranno aiutare gli sviluppatori a trovare bug e problemi nell’app, ma per accedervi sarà necessario un abbonamento Patreon.

Almeno in questa fase, infatti, gli sviluppatori hanno deciso di monetizzare il proprio lavoro utilizzando il sistema di abbonamenti per la versione disponibile soltanto su TestFlight. Quando Provenance però sarà disponibile anche su App Store, l’unica funzione dell’abbonamento Patreon sarà quella di abilitare i salvataggi in cloud. Gli sviluppatori, inoltre, hanno annunciato di essere a lavoro anche per una versione macOS, tvOS e iPad.

