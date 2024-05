Microsoft sviluppa un suo LLM per sfidare Google, Anthropic e addirittura OpenAI

Il boom dell’intelligenza artificiale generativa ha portato le grandi aziende tech a fare enormi investimenti sulle startup che per prime avevano imboccato la strade delle AI. Microsoft, per esempio, è stata la prima ad investire un enorme capitale su OpenAI, ponendo ChatGPT alla base di Bing Chat prima e Copilot poi. La situazione tuttavia, potrebbe cambiare presto, con l’azienda di Redmond intenzionata a mettersi in proprio.

Microsoft MAI-1: un’AI addestrata su 500 miliardi di parametri per battere ChatGPT

Secondo le indiscrezioni emerse sul web in queste ore, Microsoft starebbe lavorando a MAI-1, un enorme LLM addestrato con 500 miliardi di parametri. Un modello di linguaggio di questa misura potrebbe arrivare a competere facilmente con le intelligenze artificiali di Google (Gemini), Anthropic (Claude) e addirittura l’alleato sul mercato per eccellenza: OpenAI (ChatGPT).

La notizia di Microsoft MAI-1 non è sicuramente passata inosservata a Redmond, tanto che il CTO dell’azienda Kevin Scott ha commentato la vicenda su LinkedIn con una frase criptica, che però non lascia grande spazio per le interpretazioni. “A volte le notizie sono solo un accecante lampo dell’ovvio” ha dichiarato Scott, che ha rassicurato in seguito che la partnership con OpenAI è più forte che mai.

