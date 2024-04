Delta arriva su App Store e AltStore: emulazione e retro-gaming sono di casa su iOS

Quella che soltanto poche settimane fa poteva sembrare pura utopia, oggi è incredibilmente realtà: su iPhone sono finalmente disponibili gli emulatori per il retro-gaming, che permettono di rivivere le emozioni di un tempo con i giochi che hanno segnato la nostra infanzia. Delta, app sviluppata dal celebre Riley Testut, è approdata finalmente su App Store e AltStore con tanti emulatori diversi.

L’emulatore Delta approda ufficialmente su iPhone: l’utopia diventa realtà

In queste ore, in seguito all’approvazione del marketplace alternativo AltStore, su iOS è arrivata ufficialmente anche Delta: una particolare app che permette di emulare i vecchi giochi e godersi del sano retro-gaming anche su iPhone. L’app attualmente è segnata come compatibile anche con iPad e Mac (Apple Silicon), ma al momento non sembra essere ottimizzata per gli schermi più grandi. Di seguito l’elenco delle piattaforme che è possibile utilizzare con quest’app.

NES

SNES

Game Boy

Game Boy Color

Game Boy Advance

Nintendo DS

Nintendo 64

Sega Genesis

In Europa, Delta è disponibile unicamente tramite AltStore, mente nel resto del mondo l’app può essere scaricata normalmente anche tramite l’App Store ufficiale. Se non volete utilizzare il marketplace alternativo, la soluzione è quella di creare un Apple ID straniero (Stati Uniti, per esempio) ed effettuare il download direttamente dallo Store.

DOWNLOAD | AltStore

| DOWNLOAD | App Store (USA, UK, ROW)

