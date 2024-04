AltStore è il primo marketplace di terze parti su iOS: prezzi e app disponibili

A distanza di più di un mese dall’entrata in vigore ufficiale del Digital Markets Act che ha costretto Apple ad aprire le porte al sideloading e agli App Store di terze parti, il primo markeplace alternativo fa finalmente il suo debutto su iOS. AltStore, sviluppato dal celebre Riley Testut, è il primo store ad offrire una reale alternativa all’App Store di Apple, con metodi di pagamenti che prevedono abbonamenti e donazioni.

AltStore arriva ufficialmente su iOS: l’era degli store alternativi è iniziata

Crediti: AltStore

AltStore è ufficialmente disponibile da oggi su iOS, diventando a tutti gli effetti la prima alternativa disponibile ad App Store di Apple. Per differenziarsi dalla versione globale che prevede l’installazione di un server sul proprio PC, in Europa questo nuovo store prenderà il nome di AltStore PAL e metterà a disposizione applicazioni proveniente anche da altri sviluppatori.

Per installare ed accedere ad AltStore PAL è necessario un abbonamento da 1.83€ all’anno, utile allo sviluppatore ad ammortizzare i costi della Core Technology Fee che Apple richiede a tutti gli sviluppatori che intendono pubblicare uno store alternativo per iOS. Su questo nuovo marketplace attualmente sono disponibili due applicazioni: Delta, il famoso emulatore per retro-console, e Clip, un clipboard manager che non potrebbe essere pubblicato ufficialmente in App Store.

Delta è completamente gratis, mentre l’installazione di Clip richiede una donazione Patreon di almeno 1€. Lo sviluppatore di AltStore ha annunciato che è pronto ad accogliere nuove app da sviluppatori di tutto il mondo a patto che queste sia self-hosted, ovvero caricate sui server proprietari e non quelli del marketplace alternativo.

Per installare AltStore PAL non dovrete far altro che seguire le indicazioni sul sito ufficiale, con il pagamento della tassa annuale che potrà essere effettuato anche tramite Apple Pay.

