CUBOT KingKong AX è il rugged phone più sottile con Android 14

L’ultima novità targata CUBOT si chiama KingKong AX, un rugged phone che cambia le carte in tavola in fatto di stile, introducendo una grande novità. L’azienda, infatti, è ampiamente specializzata del campo degli smartphone robusti, ma stavolta ha deciso di muoversi su binari differenti: il nuovo modello dice addio al design tradizionale ed ingombrante della sua categoria e si presenta con un corpo leggero ed elegante. I rugged phone diventano alla portata di tutti grazie ad uno stile unico ed alcune funzionalità davvero niente male.

CUBOT presenta KingKong AX, il rugged phone con Android 14 che cambia le regole degli smartphone ultra-resistenti

Pensare ad uno smartphone robusto riporta alla mente un utilizzo professionale (ci sono lavori specializzati in cui è necessario usufruire di strumenti ultra-resistenti) oppure uno outdoor, più improntato agli utenti amanti dell’avventura. Con il nuovo CUBOT KingKong AX apre le porte ad una nuova gamma pensata per un pubblico più vasto: si tratta, infatti, di un rugged phone pensato per chi cerca uno smartphone robusto e duraturo, ma con un tocco di stile e facile da portare con sé. Insomma, la funzionalità non viene considerata a discapito dell’estetica: per questo la compagnia cinese si è sforzata di progettare un telefono rugged alla portata di tutti, dotato di un profilo più sottile della media (della categoria) ed un aspetto elegante.

Ovviamente parliamo di un modello equipaggiato con Android 14, l’ultima incarnazione del sistema operativo del robottino verde: CUBOT KingKong AX è il rugged più sottile con questa versione dell’OS mobile. Tra le altre caratteristiche abbiamo un ampio schermo da 6,583″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz (per la massima fluidità in ogni occasione) ma anche un pratico display secondario posizionato sulla cover posteriore. Si tratta di un pannello touch da 1,32″ da personalizzare a più non posso. Il rugged è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, realizzato a 6 nm e con una frequenza massima di 2,2 GHz, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage (espanbile tramite micro SD).

Il nuovo CUBOT KingKong AX è disponibile in offerta lancio fino al 19 aprile: il prezzo è di soli 215,9€ su AliExpress, ma solo per pochi giorni e solo per un numero limitato di unità! E per saperne di più sull’ultimo smartphone ultra-resistente puoi anche dare un’occhiata al sito ufficiale di CUBOT.

