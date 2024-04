Xiaomi CIVI 4 si farà: Google svela quale sarà la grande differenza

Di recente la casa di Lei Jun ha introdotto il nuovo membro della serie CIVI, un Camera Phone con tutti i crismi, tanto da meritare direttamente la dicitura Pro nel nome. Ora Xiaomi CIVI 4, quindi la versione standard, è spuntato nel database di Google Play Console ed è già possibile le prime differenze con il fratello maggiore.

Xiaomi CIVI 4 è stato avvistato su Google Play Console: cosa sappiamo finora

Crediti: Thetechoutlook

Nelle scorse ore nel database di Google Play è stato aggiunto un dispositivo con la sigla 24053PY09C e il nome in codice chenfeng: si tratta degli stessi di Xiaomi CIVI 4 Pro, ma la presenza del nome commerciale del telefono cambia le carte in tavola. Si tratterebbe, infatti, di Xiaomi CIVI 4 “liscio” ed è già possibile intravedere i primi dettagli sulle specifiche. Il dispositivo è equipaggiato con il chipset SM8635, ossia lo stesso Snapdragon 8s Gen 3 che muove la versione Pro. Inoltre c’è un display con risoluzione 2.750 x 1.236 pixel (1.5K+), 12 GB di RAM e Android 14.

Crediti: Thetechoutlook

Tuttavia è presente anche un’immagine ed ecco che notiamo una grande differenza: il telefono monta un ampio schermo con punch hole centrale, sacrificando la doppia selfie camera della versione Pro. Purtroppo non ci sono altri dettagli, ma potremmo ipotizzare l’assenza della collaborazione con Leica: in questo modo ci sarebbe una variante base con il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 mentre le ottiche Leica sarebbero esclusiva di quella Pro. Ovviamente è bene sottolineare ancora una volta che si tratta solo di un’ipotesi.

Crediti: Thetechoutlook

Restiamo in attesa di novità e nel frattempo ricordiamo che CIVI 4 Pro potrebbe arrivare anche alle nostre latitudini come parte della famiglia Xiaomi 14. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le