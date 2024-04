Altro che pieghevoli: il vero boom sarà quello degli smartphone AI

Quello dell’intelligenza artificiale è sempre un argomento controverso da trattare, perché finire col parlare di aria fritta è sempre un rischio dietro l’angolo. Fatto sta che l’avvento della serie Samsung Galaxy S24 e delle funzioni Galaxy AI ha ufficialmente dato via a quello che si prospetta sarà il boom degli smartphone AI, che secondo i dati forniti dagli analisti di Counterpoint Research avverrà da qui ai prossimi anni in maniera decisamente massiccia.

L’intelligenza artificiale diventerà preponderante nella vendita di smartphone nei prossimi anni

Ma prima di tutto, cosa si intende con smartphone AI? Perché non è la prima volta che vediamo l’intelligenza artificiale a bordo degli smartphone: basti pensare a come si è evoluta la fotografia computazionale, con sensori capaci di interpretare cosa si sta inquadrando e agire di conseguenza. Con smartphone AI si intende un passo ulteriore, cioè un telefono capace di implementare varie funzioni AI in diversi comparti: fotocamera, editing, AI generativa, traduzioni in tempo reale, scrittura di messaggi e così via.

Chi pensava che la next big thing del mercato telefonico fossero gli smartphone pieghevoli potrebbe ricredersi, perché numeri alla mano le previsioni danno maggiormente ragione a chi punta più verso l’intelligenza artificiale. Le ultime stime di Counterpoint sono superiori a quelle di fine 2023: entro il 2024 l’+11% di quelli venduti saranno smartphone AI, per una crescita che si quadruplicherà nel 2027, con 550 milioni di smartphone AI che rappresenteranno il 43% delle vendite generali.

Attualmente è Samsung la numero 1 del settore: non a caso, le vendite di S24 sono aumentate e non di poco, anche se nel 2024 anche Apple è previsto che entri nel discorso, con una serie iPhone 16 su cui dovrebbe esordire l’AI di Cupertino e che dovrebbe permettere all’azienda di diventare leader in questo ambito. In ambito chipmaker, sarà di Qualcomm quasi la metà degli smartphone AI, mentre MediaTek rimarrebbe confinata al 13%.

Secondo il direttore di Counterpoint, Tarun Pathak, “una volta che Apple entrerà, ci aspettiamo che l’intelligenza artificiale diventi immediatamente una funzionalità irrinunciabile in tutti i lanci di smartphone di fascia medio-alta a partire dal 2025“. Nel 2024, 9 modelli su 10 venduti oltre i 400$ saranno smartphone AI, e ci aspettiamo che questo dia un’ulteriore spinta alle vendite dei top di gamma, che negli ultimi anni si sono dimostrati a prova di crisi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le