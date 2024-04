La tecnologia vi ha stufato? Boring Phone vuole riportarvi al passato

Se vi dicessi che un’azienda come Heineken, finora nota esclusivamente per la sua birra, si è cimentata nel creare un telefono? E non un telefono qualsiasi: annunciato alla Milano Design Week, The Boring Phone è stato realizzato in collaborazione con il collettivo creativo Bodega e HMD Global (nota per i telefoni Nokia), che si è occupata della fabbricazione.

Boring Phone vuole staccarvi dal logorio della vita moderna fatta di troppa tecnologia

Non a caso, The Boring Phone è interamente basato su Nokia 2660 Flip, telefono a conchiglia dalle ambizioni decisamente modeste. Che sia un prodotto particolare lo si nota subito dal suo look vintage dettato dall’utilizzo di una scocca trasparente che riporta subito alla mente alcuni gadget tech degli anni ’90.

Il concetto non è niente di nuovo ed è già stato proposto in passato da esperimenti di dubbia efficacia: creare un telefono che distolga le persone dall’utilizzo massiccio di tecnologia in favore di un ritorno alla vita “analogica”. Le specifiche sono perciò decisamente modeste: ha un display monocromatico, fuori da 1,77″ e dentro da 2,8″ in bassissima risoluzione QVGA (240 x 320 pixel). La fotocamera è soltanto da 0,3 MP, la memoria ROM misura solo 128 MB (anche se c’è lo slot microSD), c’è l’ingresso mini-jack e radio FM e la connettività dual SIM 4G.

Il software Mocor RTOS significa niente internet o app: The Boring Phone permette solo di fare chiamate, messaggi e poco altro, come per esempio il gioco di Snake che stapperà un sorriso ai più nostalgici. Il vantaggio è che la modesta batteria rimovibile da 1.450 mAh permette comunque di raggiungere 1 settimana di autonomia in standby.

Chiariamo: The Boring Company è tutt’altro che un prodotto commerciale. HMD Global lo definisce una “divertente trovata di marketing“, anche perché non sarà liberamente acquistabile: prodotto in soltanto 5.000 unità, verrà diffuso tramite regali e concorsi sui social, a partire dal Regno Unito per poi espandersi altrove nel 2024.

