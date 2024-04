One UI 7: Samsung darà agli utenti una feature molto richiesta

La One UI 6.0 è arrivata assieme al rilascio di Android 14, in questi mesi sta avvenendo il rilascio della One UI 6.1 ma stiamo già iniziando a conoscere le primissime novità di Samsung della prossima One UI 7. E no, non abbiamo a che fare con indiscrezioni fatte circolare dagli insider bensì da informazioni rese pubbliche dalla stessa azienda.

Samsung prepara una novità per il drawer del suo prossimo aggiornamento One UI 7

Di tutte le interfacce Android in circolazione, la One UI è probabilmente la più flessibile, offrendo agli utenti Samsung una vasta pletora di funzionalità software, sia funzionali che in ambito personalizzazione. Questo non significa che non ci siano opzioni assenti ma che i possessori di smartphone e tablet Samsung vorrebbero avere.

Una di queste è lo scorrimento verticale dell’app drawer, visto che allo stato attuale è possibile effettuarlo esclusivamente in orizzontale. C’è chi infatti l’ha richiesta nella community Samsung, domanda a cui ha risposto direttamente un moderatore dell’azienda, annunciando che sarà resa disponibile con One UI 7.

Ecco quanto affermato: “Tieni presente che la funzione dell’elenco verticale Home Up è attualmente in fase di preparazione per essere supportata nella prossima versione del sistema operativo“. Questo perché inizialmente era una funzionalità opzionale disponibile utilizzando il modulo Home Up di Samsung Good Lock, che è però stata rimossa probabilmente in vista della sua implementazione nativa nella futura versione della One UI. Resta da capire cosa succederà sui dispositivi che non andranno oltre la One UI 6, che potrebbero non averla più con Home Up.

