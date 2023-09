Samsung annuncia Good Lock 2024: tutte le novità con One UI 6.0… e 6.1!

Buone notizie per tutti i possessori di smartphone e tablet Samsung: dietro l'angolo non ci sono soltanto One UI 6.0 e l'aggiornamento ad Android 14, ma anche Good Lock 2024. Con un post ufficiale sul forum della community, gli sviluppatori dell'azienda sud-coreana hanno illustrato come cambierà la tanto apprezzata suite di moduli software con cui è possibile stravolgere l'esperienza utente.

One UI 6.0 introdurrà Good Lock 2024, Samsung annuncia quali saranno le novità

Samsung Good Lock 2024 non sarà un cambiamento importante come avvenuto con le scorse versioni: vuoi per l'affinamento del software Android, vuoi per il crescente numero di modelli e utenti da supportare, il team Samsung si sta concentrando prevalentemente sul migliorare quello che c'è già anziché aggiunge nuove cose che potrebbero compromettere l'esperienza odierna, visto che comunque di opzioni a disposizione ce ne sono già moltissime.

Innanzitutto, Samsung ha spiegato che sta cercando di ridurre i passaggi per installare i moduli, in modo da velocizzare il loro processo d'installazione. Oltre ai moduli già conosciuti, Samsung ha annunciato il nuovo Dropship Ride Together, seppur non abbia ancora spiegato ancora a cosa servirà. Inoltre, il team Good Lock si è unito a Game Booster, pertanto ci sarà un nuovo modulo per il gaming.

Parliamo adesso delle novità per i moduli che abbiamo già visto negli anni passati. Finora esclusiva dei modelli di smartphone pieghevole, il modulo Edge Lighting+ sarà disponibile per tutti, mentre dentro ad Audio Assistant verranno aggiunti nuovi effetti e modifiche di stampo decorativo. Ci sono novità anche per Wonderland, con nuovi effetti per la schermata di blocco e transizioni quando ci si sposta dall'AOD alla schermata di blocco o a quella home, e anche per Nice Catch, con la risoluzione del bug del mancato avviso per le notifiche.

Vengono annunciate anche novità che arriveranno più avanti, come l'aumento della varietà di stili per HomeUp, il cui funzionamento potrebbe essere disponibile solo più in là nel tempo, e una maggiore reattività per Theme Park. Samsung si è persino spinta più in là nel tempo, anticipando alcune delle modifiche che saranno apportate a Good Lock con il futuro aggiornamento One UI 6.1. Per esempio l'unificazione della personalizzazione della schermata di blocco tramite LockStar e Clock Face e una nuova funzionalità in Kids Cafe per associare funzioni alle gesture della tastiera e impostare suoni per il tocco.

