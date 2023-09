DJI Mini 4 Pro è il nuovo drone All-in-One con rilevamento degli ostacoli avanzato

Arriva una nuova aggiunta alla gamma di droni DJI con Mini 4 Pro, realizzato per essere il compagno definitivo degli utenti più avventurieri: andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo del nuovo mini drone con fotocamera, da oggi disponibile all'acquisto in Italia.

DJI Mini 4 Pro: caratteristiche e prezzo del nuovo mini drone | Ufficiale

Crediti: DJI

Progettato per offrire la massima trasportabilità, il drone DJI Mini 4 Pro arriva con un design leggero e pensato per la portabilità grazie al peso inferiore ai 249 grammi. Il dispositivo offre immagini al top grazie al sensore CMOS da 1/1.3″, una doppia ISO nativa ed una nuova piattaforma di elaborazione delle immagini. La fotocamera è dotata di un sensore da 48 MP con apertura f/1.7 e la possibilità di effettuare riprese HDR in 4K a 60 fps (oppure il Slo-Mo in 4K a 100 fps). Inoltre grazie ai pixel da 2,4 μm e all'algoritmo avanzato di riduzione del rumore nella modalità Video in notturna è possibile registrare immagini chiare e pulite, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La funzione di ripresa verticale è ottimizzata per i social e la riproduzione su smartphone: in questo modo il nuovo drone si presenta come uno strumento utilissime per i creator. La registrazione in D-Log M a 10 bit permette di ottenere un controllo di livello professionale in post-produzione; le foto in RAW da 48 MP e alla tecnologia SmartPhoto consentono di ottenere scatti impeccabili, conservando anche le sfumature più complesse.

Crediti: DJI

Il nuovo DJI Mini 4 Pro presenta un sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale migliorato, che utilizza più sensori grandangolari ed una coppia di sensori di visione verso il basso (in modo da rilevare ostacoli da tutte le direzioni). I sistemi APAS aumentalo la sicurezza in volo con la funzione di arresto automatico e bypass degli ostacoli. Il tutto con un'autonomia massima di 34 minuti, che può essere estesa fino a 45 minuti utilizzando la Batteria di volo intelligente Plus. La trasmissione video O4 di DJI offre un controllo ultra reattivo e una capacità di trasmissione video FHD a 1080p/60fps fluida fino a 20 km di distanza.

Non mancano la funzione di percorso automatico Volo Waypoint, il Cruise Control per i voli a lunga distanza e stazionari, il sistema RTH Avanzato e tre metodi di ripresa intuitivi (Spotlight, Punto di interesse e ActiveTrack a 360°).

Crediti: DJI

Il nuovo drone DJI Mini 4 Pro è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di partenza di 799€. Di seguito trovate le varie configurazioni:

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2) a 799€ – include un drone, un radiocomando DJI RC-N2, un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore USB-C), un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore Lightning), una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C.

– include un drone, un radiocomando DJI RC-N2, un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore USB-C), un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore Lightning), una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C. DJI Mini 4 Pro (con DJI RC 2) a 999€ – include un drone, un radiocomando DJI RC 2, una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti Incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C.

– include un drone, un radiocomando DJI RC 2, una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti Incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C. DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (con DJI RC 2) a 1.129€ – include un drone, un radiocomando DJI RC 2, 3 Batterie di volo intelligenti per DJI Mini 4 Pro, 3 paia di elliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro, un cavo PD da tipo C a tipo C, un cavo USB-C, una borsa a tracolla per DJI Mini e la Stazione di ricarica a due vie per DJI Mini 4 Pro/serie Mini 3.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le