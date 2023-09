iPhone 16: si parla già delle sue novità, e ci sarà anche l’Ultra

Ebbene sì, sono appena usciti gli iPhone 15 ma in rete si continua a parlare di come sarà la serie iPhone 16, aggiungendo nuovi dettagli alle indiscrezioni già apparse in rete. Sì, perché dei futuri melafonini che vedremo nell'autunno 2024 si parla da mesi e a tutto tondo, con voci di corridoio che toccano aspetti come display, System-on-a-Chip, batterie e fotocamere, comprese le specifiche del fantomatico iPhone 16 Ultra.

Apple sta lavorando alla futura serie iPhone 16: cosa aspettarsi, fra cui il modello Ultra

Che sia la serie iPhone 16 quella a introdurre il tanto chiacchierato Face ID sotto al display? Sembrerebbe di no, visto che gli ultimi rumor sono più orientati verso la serie iPhone 17 nel 2025 e quindi verso il mantenimento dell'Isola Dinamica. Sappiamo invece che i melafonini di prossima generazione dovrebbero dotarsi di display e batterie più grandi nonché di schermi dalla qualità migliorata dal sistema di micro-lenti.

A proposito di display, iPhone 16 e 16 Plus erediterebbero la tecnologia ProMotion finora esclusiva dei modelli Pro e Pro Max, il ché gli farebbe acquisire un refresh rate a 120 Hz; inoltre, i due modelli base sfoggerebbero un look più moderno grazie alle cornici più sottili. Non sono previste invece novità per i materiali, con l'utilizzo reiterato del frame in titanio per i due modelli più costosi.

Spostandosi verso la fotocamera, che sui modelli più avanzati sarebbe in simbiosi con Apple Vision Pro, sono attese novità per l'ultra-grandangolare e l'utilizzo del nuovo teleobiettivo Tetraprisma di iPhone 15 Pro Max anche su iPhone 16 Pro.

Cosa avrebbe di “ultra” il prossimo iPhone 16 Ultra, quindi? È ancora presto per capirlo del tutto, ma uno degli aspetti sarebbe ovviamente la fotocamera, solitamente uno degli elementi più pregiati delle varianti top. Secondo il leaker Majin Bu su X, lo smartphone avrebbe un nuovo sistema con quattro fotocamere (più sensore LiDAR): si parla di “3 fotocamere grandi + 1 piccola“, e quella piccola potrebbe consistere in un teleobiettivo 2x/3x che compensi la sua assenza dopo che iPhone 15 Pro Max ha sostituito quello 3x del 14 Pro Max con un periscopiale 5x.

Ovviamente tutti questi rumor vanno presi con le pinze: per quanto la fonte possa essere attendibile, mancano così tanti mesi alla loro presentazioni che Apple potrebbe benissimo decidere di cambiare i piani e optare per altre caratteristiche. Si è anche parlato di Apple A18 Pro, il futuro SoC di Cupertino che si dice dovrebbe risolvere i problemi di surriscaldamento di A17 Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le