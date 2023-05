iPhone 16 Pro e Pro Max saranno più grandi: prime immagini render

Avete letto bene, ci vorrà più di un anno prima del lancio di iPhone 16 Pro e Pro Max: i due melafonini arriveranno non prima dell'autunno 2024, ma siamo già in grado di delinearne le fattezze. Produttori così grossi come Apple spostano numeri enormi nelle filiere produttive, pertanto possono scappare indiscrezioni sulle specifiche discusse assieme alle catene di produzione. Ed è proprio per questo che l'insider Ross Young, analista noto per dare anticipazioni nel mondo display, ha anticipato quelle che saranno le diagonali dei pannelli degli iPhone di futura generazione.

Apple prepara due iPhone 16 Pro e Pro Max con dimensioni maggiorate

Arrotondando per eccesso, iPhone 16 Pro e Pro Max avrebbero quindi schermi da 6,3″ e 6,9″, più precisamente 6,2x” e 6,8x” con decimali che propenderebbero verso questo arrotondamento. Fra l'altro, si torna a vociferare che il modello Pro Max potrebbe essere denominato Ultra. Ross Young specifica anche che sarebbe previsto un aumento dell'aspect ratio, che attualmente è da 19.5:9 su iPhone 14 Pro e Pro Max, e questo dovrebbe significare uno schermo più allungato in verticale. A riprova di ciò, per il modello Pro Max/Ultra le dimensioni passerebbero da 159,8 x 76,7 mm a 165 x 77,2 mm.

Inoltre, Ross aggiunge anche la presenza di un altro modello della serie iPhone 15 che avrebbe una diagonale a metà, probabilmente attorno ai 6,4″; tuttavia, non è chiaro se si tratterà di un riadattamento del modello Plus o se qualcosa di inedito. C'è poi la suggestione del Face ID nello schermo, che secondo alcuni sarebbe in cantiere: lo conferma Ross Young, secondo cui gli indizi vertono in favore della serie iPhone 17, ma questa è un'altra storia.

