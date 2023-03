Apple: il Face ID sotto al display potrebbe debuttare con iPhone 17 Pro

Lo abbiamo visto al Mobile World Congress di Barcellona di quest'anno e adesso, secondo alcune indiscrezioni, anche Apple ci starebbe lavorando. Stiamo parlando del Face ID sotto al display, una tecnologia che potrebbe nei prossimi anni portare alla sostituzione dell'attuale Isola Dinamica – soluzione super apprezzata e ripresa anche da alcuni produttori di smartphone Android.

Il Face ID sotto al display potrebbe portare alla sostituzione dell'Isola Dinamica

Secondo alcune fonti impegnate nel settore dei display, Apple starebbe lavorando alla sua tecnologia di Face ID sotto al display e questa potrebbe debuttare già nel 2025. Questa potrebbe non essere una bella notizia per gli amanti dell'Isola Dinamica, in quanto, l'adozione di una tecnologia di questo tipo dovrebbe passare attraverso l'implementazione di un nuovo sensore di dimensioni molto più piccole. In altre parole, ciò potrebbe portare alla sostituzione dell'Isola Dinamica così come la conosciamo oggi.

Questa, infatti, risulta dalla combinazione perfetta di tecnologie hardware e software: da un lato, abbiamo due ritagli dedicati ai sensori del Face ID e della fotocamera frontale, e dall'altro abbiamo il sistema operativo iOS che li unisce e assegna loro tutte quelle funzionalità che gli utenti Apple hanno tanto apprezzato.

Secondo la fonte, con l'adozione del Face ID sotto al display, l'Isola Dinamica di Apple potrebbe divenire una funzionalità software opzionale. Se questa tecnologia debutterà davvero nel 2025, allora l'iPhone 17 Pro potrebbe essere il primo smartphone di casa Cupertino con Face ID sotto al display.

