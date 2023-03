Il Face ID sotto al display è realtà, e non può essere ingannato

Al MWC 2023 abbiamo visto numerose novità all'avanguardia, e fra queste c'è anche il Face ID nel display presentato da trinamiX che ambisce a essere persino più sicuro degli attuali sistemi di sblocco. Alla fiera di Barcellona c'è il chip anti-foto mosse, il caricatore/dissipatore a liquido di OPPO, il tablet 3D senza occhialini di Nubia e lo smartphone camaleontico di Tecno, ma la tecnologia svelata da trinamiX potrebbe rivelarsi quella più utile di tutte.

Presentato al MWC 2023 il primo sensore di sblocco facciale nascosto sotto allo schermo

Si chiama trinamix Face Authentication e combina hardware e algoritmi per aprire le porte a un sistema di riconoscimento del volto 3D che non solo sia nascosto alla vista ma che sia più sicuro dei riconoscimenti facciali odierni. Per farlo, un proiettore di punti mappa la tridimensionalità del volto, un sensore a infrarossi illumina il volto (quindi funzionando anche di notte) e un sensore fotografico CMOS cattura il volto per eseguire la scansione.

Il tutto avvidene in maniera piuttosto rapida (meno di 250 ms) e anche sotto intensa luce solare (fino a 100.000 Lux). A questo punto interviene il software, con algoritmi brevettati da trinamiX che sono in grado di rilevare la vera pelle, eliminando la possibilità che qualcuno buchi il sistema utilizzando foto, deepfake o addirittura maschere realistiche; al MWC 2023 è stato dimostrato che anche utilizzando un calco 3D in silicone del proprietario non è possibile ingannarlo.

Con un tasso di falsificazione dello 0%, questo sistema può essere utilizzato anche per azioni delicate come lo sblocco delle app e i pagamenti in mobilità, grazie anche alla crittografia Qualcomm TEE, certificazione Android Class 3, IFAA e FIDO Level-C. Oltre a funzionare con piattaforma Snapdragon, può essere implementato dietro agli schermi OLED, pertanto la sua implementazione è pronta a essere implementata sui prodotti, non soltano su smartphone ma anche su tablet, notebook e automobili. TrinamiX afferma che il 2024 potrebbe essere l'anno del debutto sui primi smartphone, e chissà che non si possa dire addio all'Isola Dinamica.

