iPhone 16: dopo il teleobiettivo di iPhone 15, la novità sarà l’ultra-grandangolo

Ogni produttore, Apple in prima linea, è solito aggiornare la fotocamera dei suoi camera phone in maniera incrementale, cosa che dovrebbe avvenire anche con la futura linea iPhone 16. Anche se i riflettori sono tutti puntati verso i prossimi iPhone 15, in particolare sui modelli Pro e Pro Max, le previsioni del noto analista Ming-Chi Kuo si spingono fino all'autunno del 2024, quando scopriremo i melafonini di 16esima generazione.

Ecco come dovrebbe cambiare la fotocamera del futuro iPhone 16 Pro

Crediti: Apple

Prima di parlare di fotocamera, c'è da fare una parentesi sulla connettività, perché dopo il supporto Wi-Fi 6 di iPhone 14 Pro e Pro Max e quello Wi-Fi 6E atteso su iPhone 15 Pro e Pro Max, l'analista afferma che iPhone 16 Pro e Pro Max avranno tecnologia Wi-Fi 7 Tri-band con supporto 4K QAM velocità oltre i 40 Gbps. Non sarà una vera novità, visto che esistono già da tempo smartphone Android con questa funzionalità, per quanto poco diffusa in termini di modem e router compatibili.

Chiusa questa parentesi, iPhone 16 Pro e Pro Max presenterebbero anche una novità in termini di fotocamera ultra-grandangolare, lente dietro cui si celerà un sensore da 48 MP anziché da 12 MP. Un quantitativo di pixel utile non per scattare a piena risoluzione bensì per sfruttare la tecnica del Pixel Binning, la stessa che utilizzano iPhone 14 Pro e Pro Max sul sensore primario. Il risultato sarebbero foto migliori in condizioni di scarsa luminosità anche scattando con apertura focale fra 0.5x e 1x nonché la possibilità di scattare con l'ultra-grandangolo anche in formato ProRAW. I miglioramenti fotografici non si esaurirebbero qui, perché i leak parlano anche di un nuovo teleobiettivo periscopiale.

