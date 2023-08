LCD e OLED: Samsung perde terreno, i produttori cinesi avanzano

Sono lontani i tempi in cui Samsung ed LG detenevano la quasi totalità dell'industria nella produzione di schermi, sia che si parli di LCD che dei più recenti OLED. Da quando il mercato degli smartphone cinesi è definitivamente esploso in tutto il mondo, diverse compagnie cinesi si sono fatti avanti con risultati importanti, partendo da BOE passando per Visionox e Tianma. Che il settore produttivo sia sempre più cinese è un trend in essere da qualche anno, e i numeri del 2023 non fanno che confermarlo.

I produttori di smartphone scelgono sempre meno display Samsung, e la Cina ringrazia

Worldwide Top 5 smartphone Display Panel makers Shipment & Market Share (LCD+OLED) H1 2023 https://t.co/MSb8rZHcj8 pic.twitter.com/gHBz1wfznU — Nithin Prasad (@_the_tech_guy) August 11, 2023

Prendendo in esame i risultati della prima metà del 2023 e confrontandoli con quelli dello stesso periodo del 2022, il divario fra la prima e seconda posizione si è acuito. BOE è nuovamente leader del settore complessivo (LCD e OLED) con una quota di mercato salita al 28%, al contrario della discesa di Samsung dal 21,3% al 15%, a cui seguono altri produttori cinesi/taiwanesi quali HKC all'8,4%, Tianma all'8,2% e Innolux al 7,5%. Per chi non le conoscesse, Tianma ha fornito pannelli a marchi come Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, mentre Innolux è nota per aver fornito pannelli ad Apple, per esempio iPad Pro mini LED.

According to DSCC, BOE's share of the flagship smartphone panel market reached a record 27% in Q1'23. https://t.co/LHg2GtnDuW pic.twitter.com/LFRUB8jNrx — Ross Young (@DSCCRoss) April 26, 2023

Se invece si restringe l'analisi al solo mercato OLED nel periodo del Q2 2023, ecco che Samsung torna in vetta alla classifica con un sonoro 49,9% del mercato; tuttavia, è evidente un netto calo rispetto al 68,1% del Q2 2022, in favore dei competitor. A beneficiare della sua decrescita è in primis proprio BOE, che sale al 16,2%, ma anche Visionox al 9,5%, Tianma all'8,4% e infine LG al 6%.

La perdita di terreno da parte di Samsung a vantaggio di BOE è sottolineata anche dall'insider Ross Young, che afferma come il produttore cinese abbia toccato un record del 27% nel corso del primo trimestre annuale. Nei mesi scorsi, BOE ha dimostrato di avere diversi assi nella manica: il primo display 16K mai prodotto, il display più trasparente di sempre, la più grande fabbrica di display al mondo e persino delle lenti a contatto per il metaverso. Buona parte dello scontro fra Samsung e BOE si disputa in casa Apple, dove BOE sta provando a fornire gli schermi di iPhone 15 ma non senza difficoltà.

