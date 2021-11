BOE prepara la più grande fabbrica di display al mondo

Fra le tante aziende cinesi che popolano il mondo tecnologico, BOE è una di quelle maggiormente prolifiche, specialmente negli ultimi anni. Dopo essersi fatta un nome per la fornitura di schermi OLED per smartphone ad aziende low-cost come Elephone, ha poi stretto un'importante partnership con Huawei. Da quel momento in poi, il produttore di schermi cinese ha conquistato sempre più fette di mercato, arrivando addirittura a fornire schermi per smartphone e notebook targati Apple. E se oggi Samsung continua a essere leader nella fornitura di schermi mobile, nel mondo delle smart TV è BOE ad avere lo scettro.

BOE pensa in grande: la più grande fabbrica di display al mondo sarà in Cina

Forte di questa posizione avanzata, BOE sta investendo per espandersi ulteriormente e si sta preparando ad aprire la più grande fabbrica di display al mondo. Al suo interno verranno prodotti schermi di ogni tipo, sia per smartphone che per tablet, PC e notebook: i primi lotti dovrebbero arrivare per fine 2022, con il 2024 come anno previsto per l'operatività a pieno regime. In questo modo, BOE vuole aumentare ulteriormente la sua presenza nel mercato, in particolar nel mondo dei telefoni dove Samsung è ancora prima per distacco.

L'azienda ha annunciato l'avvio dei lavori nella città di Qingdao, all'interno della provincia orientale di Shandong. Un progetto che punta a far diventare la città cinese un punto nevralgico nella produzione di schermi nella nazione. Un investimento di cica 8,17 miliardi di yuan, pari a oltre 1 miliardo di dollari, con in programma anche un centro di ricerca e sviluppo per la produzione di fascia alta. Come anticipato, uno dei focus sarà quello degli smartphone, dove BOE vuole affinare la sua produzione per soddisfare requisiti di qualità superiori. Per quanto BOE già ci lavori, non è riuscita a diventare fornitrice degli schermi per iPhone 13 essendo stata bocciata da Apple.

