iPhone 13: i display OLED saranno forniti da Samsung e LG, niente da fare per BOE

Da qualche tempo, ormai, il rapporto tra Apple e BOE è piuttosto complicato. Sebbene il colosso cinese, leader nella produzione di display OLED, sia riuscito a spuntarla per la produzione di una parte di pannelli per iPhone 12, sembra che non ci siano speranze per la generazione futura. Apple avrebbe respinto, dunque, le richieste di fornitura per alcuni motivi tecnici, non superando quindi i vari standard di qualità richiesti dalla casa di Cupertino.

Apple boccia BOE

Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, pare che BOE sia stata tagliata fuori dalla lista di fornitori di display OLED per i prossimi iPhone 13. Oltre tutti i problemi tecnici riscontrati per la variante Pro, che godrà di pannelli molto particolari, pare che il brand cinese non sia riuscito ad accaparrarsi la fornitura dei modelli meno costosi. Questo perché tale azienda non risponde ai requisiti di qualità richiesti da Apple.

Nello specifico, i problemi sono stati riscontrati in due stabilimenti che sono accusati di uno scarso rendimento. Tutti questi test, tra l'altro, sono stati eseguiti già mesi fa, proprio per non essere colti di sorpresa nel momento in cui la produzione prenderà effettivamente avvio. Restano, quindi, solo Samsung e LG. Questi continueranno, infatti, a collaborare con Apple, fornendo ancora i display per iPhone 13.

