Xiaomi è tra i migliori brand al mondo per la sicurezza nell’IoT

Avere un ecosistema IoT come quello di Xiaomi, che possiamo definire gigantesco, necessita di un sistema di sicurezza non indifferente. E infatti, il brand di Lei Jun è ora tra i migliori al mondo proprio in termini di politica di sicurezza dell'Internet delle Cose.

Xiaomi fa meglio di Apple e Amazon in termini di sicurezza per l'IoT, secondo IoTSF

Ad eleggere Xiaomi tra i 21 migliori brand per le politiche di sicurezza è stato l'ente per eccellenza del settore, cioè l'IoTSF, per esteso l'Internet of Things Security Foundation. E questo per il marchio cinese è un traguardo molto importante, perché la mette in pari con Bosch, Microsoft, TP-Link, Google ed altri colossi, ma soprattutto la pone sopra Amazon, Apple, Samsung e la rivale interna OPPO.

Ma come viene strutturata la lista dei brand per la sicurezza IoT? L'ente li divide in 3 liste differenti: lista verde, lista ambra e lista rossa. Nella prima, quella definita più virtuosa ed in cui si trova Xiaomi, troviamo chi supera tutti i testi in merito. Nella seconda troviamo quelli che rispecchiano i requisiti di base ma non quelli dei test estesi. Infine, nella terza, vi sono quelli non rispecchiano i requisiti minimi.

Insomma, acquistare oggi un router Wi-Fi o comunque un qualsiasi prodotto smart per la propria casa a marchio Xiaomi è sicuramente sinonimo di sicurezza, il che ci apre un mondo di grosse possibilità per venire incontro ad un grande rapporto qualità/prezzo.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli