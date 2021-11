Moto Edge 30 Ultra: prime immagini del top di gamma Motorola

Oltre a Xiaomi 12, uno dei primissimi smartphone che dovrebbe montare il futuro Qualcomm Snapdragon 898 sarà Moto Edge 30 Ultra. Manca ancora una conferma, ma con un teaser ufficiale postato da Motorola è stata anticipata l'esistenza di quello che dovrebbe essere Moto Edge X. Due nomi differenti per uno smartphone che dovrebbe essere lo stesso nome, con il primo nome per la Cina, il secondo per l'occidente. E visto che sono spuntate in rete le sue prime immagini, vediamo come sarà fatto e quali novità porterà con sé.

Un leak ci mostra come sarà fatto Moto Edge 30 Ultra (Edge X)

Se confrontato con l'attuale Moto Edge 20 Pro, Moto Edge 30 Ultra si modifica i connotati, almeno secondo le immagini postate dal sempre affidabile leaker OnLeaks. Dietro vediamo sempre una tripla fotocamera, ma con lineamenti tondeggianti anziché squadrati come gli attuali modelli. Vediamo mantenuto lo schermo punch-hole centrale, che secondo i rumors dovrebbe essere un'unità piatta OLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ a 144 Hz. Le immagini ci confermano anche la presenza di un tasto aggiuntivo sul lato sinistro, utile per richiamare l'assistente vocale di Google.

Ecco altre immagini per saggiare Moto Edge 30 Ultra da un po' tutte le angolazioni:







C'è anche un video che vi permette di vederlo a 360°:

Come anticipato, Moto Edge 30 Ultra dovrebbe essere uno dei primi esponenti guidati dallo Snapdragon 898, con 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Le dimensioni di 163,1 x 76,5 x 8,8 mm nasconderebbero una possibile 5.000 mAh con ricarica rapida a 68W. Il resto delle specifiche comprenderebbe speaker stereo, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e certificazione IP52. Concludiamo parlando di fotocamera, che dovrebbe includere una configurazione da 50+50+2 MP, con primario OmniVision OV50A, grandangolare Samsung JN150 e sensore di profondità OmniVision OV20B1B. Sul davanti ci sarebbe un singolo sensore da 32 MP.

