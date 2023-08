È una manta? È un aereo? No, è il nuovo drone Xiaomi FIMI!

Xiaomi ha costruito il suo sconfinato ecosistema investendo su aziende come FIMI, che adesso torna sul mercato con il particolare drone Manta. A differenza della pressoché totalità dei droni in commercio, infatti, quello ingegnerizzato da FIMI Technology si contraddistingue per avere forme peculiari ispirate a quelle della manta, con un'apertura alare che lo avvicina anche ai tradizionali mezzi aerei.

Xiaomi FIMI Manta è il nuovo drone con sembianze animalesche

Credit: FIMI

Xiaomi FIMI Manta è un drone ad ala fissa con tripla elica a doppia lama che ricade nella categoria VTOL, cioè con decollo e atterraggio verticale. La configurazione Y3 con design a rotore basculante combina i vantaggi della capacità di volo stazionario multirotore con quelle dei velivoli ad ala fissa.

Credit: FIMI

Misura 70 x 44,5 cm, ha un peso di 500 grammi, le “ali” possono essere rapidamente rimosse per trasportarlo più agevolmente, e il tutto è realizzato con materiali EPP ad alta densità. Il design è stato studiato per offrire una velocità di 12 m/s e 85 minuti di autonomia, oltre a essere pienamente compatibile col firmware open source ArduPilot.

Per migliorare la resistenza ma mantenere una certa leggerezza, la struttura è rinforzata da tre aste in carbonio. Nella parte inferiore c'è l'alloggiamento in cui l'utente può scegliere la videocamera da utilizzare, per esempio DJI O3 Air e Caddx Vista , oltre ovviamente alla compatibilità con la gimbal camera FIMI G21 Pro e a poter supportare sistemi GPS.

FIMI Manta è ufficialmente disponibile sul sito ufficiale Global al prezzo di 139$.

