La fotocamera di iPhone 16 Pro Max avrà uno zoom davvero “super”

Nonostante non sia ancora arrivato il momento della presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15, in rete iniziano già a circolare indiscrezioni su quello che sarà lo smartphone di Apple del prossimo anno. Secondo un noto insider, uno delle novità principali del prossimo iPhone 16 Pro Max sarà la presenza di un Super Teleobiettivo a periscopio che affiancherà il sensore principale dalla dimensione superiore.

Zoom con Super Teleobiettivo a periscopio per il prossimo iPhone 16 Pro Max

Crediti: Apple

Stando alle informazioni pubblicate da Digital Chat Station, noto insider cinese in attività su Weibo, il modello flagship della prossima serie di iPhone 16 sarà caratterizzato dalla presenza di un sensore principale da 1/1.14″ affiancato da un teleobiettivo periscopico per lo Zoom considerato “Super”. La lunghezza focale, infatti, potrebbe arrivare a 300 millimetri, mentre l'attuale iPhone 14 Pro Max arriva soltanto a 77 millimetri (con zoom non periscopico).

Il teleobiettivo a periscopio dovrebbe debuttare tra qualche mese su iPhone 15, ma la versione potenziata sembrerebbe essere stata riservata al modello di punta del prossimo anno, ovvero iPhone 16 Pro Max. Non ci resta, quindi, che attendere maggiori informazioni da parte di Apple già dalla presentazione che si terrà tra qualche settimana, per scoprire se i rumor possono essere considerati veritieri.

I precedenti rumor, tuttavia, sono in linea con le indiscrezioni dell'insider: si vocifera infatti che i modelli di iPhone 16 saranno più grandi proprio per fare spazio ad un comparto fotografico più imponente.

