Tanto divertimento per i più piccoli, con la nuova mini moto elettrica HYPER GOGO (da 269€)

Abbiamo trattato in tante occasioni di veicoli elettrici – sia monopattini che bici – anche con un occhio ai più piccoli, ed ora arriva una novità che farà felici bambine e bambini appassionati di motori (che magari vogliono emulare i grandi e le loro moto). HYPER GOGO presenta la nuova gamma Cruiser 12: mini moto elettriche smart e robuste, sicure e convenienti grazie all'offerta lancio targata Geekmall!

HYPER GOGO Cruiser 12 e 12 Plus: con la nuova mini moto elettrica per bambini il divertimento è assicurato

Crediti: Hyper Gogo

Disponibile in tre versioni, HYPER GOGO Cruiser 12 è la mini moto elettrica per bambini che strizza l'occhio ai chopper per i grandi. Si tratta di una soluzione caratterizzata da un design realistico: c'è perfino un “finto” serbatoio superiore, il quale funge da pratico porta oggetti. Per rendere l'esperienza ancora più realistica è presente anche un tubo di scarico (ovviamente finto anche in questo caso). Frontalmente è presente un faro in grado di illuminare la strada nelle ore più buie; inoltre l'altezza del manubrio può essere regolata in modo da adattarsi a tutti i bambini. Non si tratta quindi di un acquisto limitato nel tempo, ma potrà essere sfruttato a lungo dato che può essere adattato in base alla crescita del vostro piccolo pilota.

Per quanto riguarda la parte tecnica, la mini moto elettrica è dotata di un motore da 160W e tre livelli di velocità (da 8 km/h, passando per 12 km/h e fino ad un massimo di 16 km/h). La batteria da 21,9V 5,2Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 12 km. I pneumatici antiscivolo consentono una guida sicura su varie tipologie di superfici, il tutto all'insegna della comodità (grazie ad una sella ergonomica).

Crediti: Hyper Gogo

La versione maggiorata HYPER GOGO Cruiser 12 Plus presenta alcune novità “sceniche”: questa variante è dotata di un generatore di nebbia (per simulare il fumo dal tubo di scarico) ed un sistema con suoni e luci (che simula il rombo del motore ed offre un'esperienza visivamente ancora più appagante). Ulteriore aggiunta, è presente uno speaker Bluetooth per spostarsi a suon di musica. La versione Cruiser 12 Plus con App è dotata di funzionalità smart: il veicolo elettrico si collega al telefono dei genitori tramite applicazione, i quali possono gestire in prima persona tutti gli aspetti del dispositivo (limitando la velocità, attivando e disattivando suoni e luci).

Crediti: Hyper Gogo

La nuova mini moto elettrica HYPER GOGO Cruiser 12 Plus è disponibile in offerta lancio su Geekmall, a partire da 269€ e con spedizione gratis dall'Europa. Di seguito trovate tutte le versioni acquistabili, insieme al codice sconto per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Cruiser 12 – 269€ con il coupon 1AU5BTEC

con il coupon Cruiser 12 Plus – 369€ con il coupon IR75RAWE

con il coupon Cruiser 12 con App – 449€ con il coupon LLWSRYL3

N.B. – quanto acquisti una bici, un monopattino elettrico o un veicolo elettrico come il chopper HYPER GOGO, assicurati che questo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

