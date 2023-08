Xiaomi Mijia Humidifier 3 Pro sterilizza e purifica l’aria (ancora più a fondo)

Come gli appassionati della casa cinese sanno bene, Xiaomi non è solo smartphone ma anche una miriade di prodotti per la casa ed accessori life style. L'ultima novità del brand è Xiaomi Mijia Smart Humidifier 3 Pro, l'ultima incarnazione dell'umidificatore intelligente della compagnia: fresco di lancio in patria, andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo di vendita.

Xiaomi Mijia Smart Humidifier 3 Pro: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo umidificatore

Crediti: Xiaomi

Il nuovo arrivato targato Xiaomi Mijia è una soluzione dal design minimale ed un corpo cilindrico, con dimensioni contenute (nonostante la sua potenza). Xiaomi Mijia Smart Humidifier 3 Pro è in grado di rilasciare fino a 1500 ml di vapore l'ora; il dispositivo integra un serbatoio per l'acqua da ben 7 litri, per un totale di 15 ore di utilizzo continuo. Similmente alla generazione precedente, ritroviamo anche il sistema di sterilizzazione tramite doppia luce UV, ma a questo giro c'è una novità. L'umidificatore offre una sicurezza in più grazie al nuovo di sterilizzazione dell'acqua tramite elettrolisi. In questo modo è possibile respirare aria fresca, pulita e priva di odori, il tutto con il massimo comfort. Infatti si tratta di un modello particolarmente silenzioso, con un livello di rumore di soli 31 dB in modalità Sleep; ovviamente parliamo di un dispositivo dotato di funzionalità smart, gestibile tramite smartphone (grazie all'app Xiaomi Home).

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi Mijia Smart Humidifier 3 Pro è di circa 254€ al cambio attuale, ossia 1999 CNY in patria. Al momento il dispositivo è stato lanciato solo in Cina e non sappiamo se e quanto arriverà anche da noi. Comunque siamo ottimisti dato che la seconda generazione della gamma di umidificatori del brand è stata lanciata anche in Italia; attualmente Xiaomi Smart Humidifier 2 è in vendita sul sito ufficiale a 64,9€!

