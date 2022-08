Xiaomi lancia Mijia Humidifier 2: ancora più qualità, ma il prezzo resta basso

Xiaomi ha appena lanciato il suo nuovo umidificatore economico di seconda generazione. Rispetto al modello precedente, Mijia Humidifier 2 presenta un design leggermente rivisitato, sicuramente più funzionale, e compie dei piccoli passi avanti in termini di capacità e funzionalità offerte. Il tutto mantenendo lo stesso prezzo super accessibile del primo umidificatore lanciato dal brand.

Xiaomi Mijia Humidifier 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo umidificatore

Design, caratteristiche e capacità

Rispetto all'umidificatore di prima generazione, Xiaomi Mijia Humidifier 2 presenta un design leggermente rivisitato. A partire dall'implementazione di un indicatore del livello dell'acqua sulla parte frontale del prodotto, fino a passare alla rimozione del coperchio per l'aggiunta di acqua all'umidificatore. Oltre ciò, il dispositivo dispone adesso di un corpo rotante di 360°, un design molto più funzionale che permette una umidificazione più efficace della stanza.

Non manca poi la manopola che permette di attivare l'umidificatore e di regolarne la potenza, potendo raggiungere una portata di 300 ml/h. Grazie al supporto alla connettività Wi-Fi, infine, il dispositivo può essere controllato da remoto attraverso l'app MIJIA o tramite assistente vocale XiaoAI.

Igiene, prima di tutto

Xiaomi Mijia Humidifier 2 offre una capacità di 4 Litri e fino a 30 ore di umidificazione, mentre il rivestimento agli ioni d'argento del serbatoio d'acqua impedisce la proliferazione di batteri al suo interno, rilasciando dunque solo vapore acqueo pulito. Così facendo, l'umidificatore promette di eliminare fino al 99.9% dei batteri, rispetto al 99% del modello precedente.

Il dispositivo è poi dotato di un foglio di atomizzazione con nucleo in ceramica integrato, che coopera con il deflettore per bloccare le particelle d'acqua di grandi dimensioni.

Xiaomi Mijia Humidifier 2 – Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mijia Humidifier 2 è disponibile in Cina ad appena 99 yuan, ovvero poco più di 14€ al cambio. Al momento non è ancora chiaro se il prodotto arriverà o meno nel mercato globale.

