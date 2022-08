OPPO Reno 8 Z 5G: i punti chiave ad oggi

La serie OPPO Reno 8, mai come quest'anno, è sicuramente molto vicina alle esigenze degli utenti che guardano alla fascia media ed il nuovo Reno 8 Z 5G è un'espressione emblematica di questo. Il prossimo smartphone del brand trova infatti specifiche tecniche e probabilmente anche un prezzo da puro medio gamma, come stiamo scoprendo poco prima della data di uscita.

OPPO Reno 8 Z 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Il design del nuovo Reno 8 Z è strutturato in maniera non solo simile a quella dei Reno 8, ma anche con i già usciti Reno 8 Lite, 7 Lite e 7 Z 5G, oltre che A96 cinese, solo che il bumper serigrafato è più ampio rispetto ai sopracitati, sebbene si possa trattare comunque di rebrand, sembrando proprio quello dei fratelli maggiori. Il display utilizzato potrebbe essere lo stesso dei sopracitati, volendo considerare l'ipotesi sopracitata, cioè un Full HD+ AMOLED da 6.43″ con refresh rate a 60 Hz, ma è tutto da confermare.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Sull'hardware del nuovo OPPO abbiamo informazioni più concrete, visto che c'è già stato il test da parte di Geekbench che ha portato alla luce un chipset Snapdragon 695, così come i suoi possibili gemelli, con almeno 8 GB RAM e immaginiamo 128 GB di storage. La batteria dovrebbe mantenere un modulo da 4.500 mAh con ricarica a 33W, ma è sempre tutto da confermare.

Lato fotocamera non abbiamo ancora indicazioni concrete, ma ci aspettiamo sia presente un sensore da 64 MP principale, un macro da 2 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Il dubbio però ce lo fa venire la dicitura serigrafata sul bumper, che parla di Portrait Camera: è un riferimento alla selfie camera, forse da 16 MP chiusa in un punch-hole laterale, oppure ad un sensore bokeh migliorato? Inoltre, dovrebbe mantenere i LED di notifica intorno ai sensori ma non è confermato. Infine, per il software, nessuna sorpresa in merito alla ColorOS 12.1 e Android 12.

OPPO Reno 8 Z 5G – Prezzo e data di uscita

Cosa sappiamo sulla data di uscita di OPPO Reno 8 Z 5G? In realtà poco, ma grazie al leaker Paras Guglani (PassionateGeekz), apprendiamo che il debutto Global (forse anche in Europa) dello smartphone sarebbe fissato per il prossimo 4 agosto 2022. Per il prezzo, invece, difficile ipotizzare qualcosa di più o di meno di 300€.

