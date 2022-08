Nuovi dettagli su OPPO Reno 8Z 5G: il “rischio rebrand” si fa più concreto

Non è passato molto tempo dal debutto nel mercato Global di OPPO Reno 8 e 8 Pro, ma già da qualche settimana si vocifera circa il lancio di un nuovo smartphone della serie, ovvero OPPO Reno 8Z 5G. Dopo una lunga serie di indiscrezioni, il dispositivo è apparso su Geekbench lasciando trapelare alcune delle sue caratteristiche principali.

OPPO Reno 8Z 5G è un altro rebrand? Le prime caratteristiche su Geekbench

Di OPPO Reno 8Z 5G ne abbiamo già sentito parlare abbastanza. Non molto tempo fa, infatti, lo smartphone ha ottenuto la certificazione NCC e si è mostrato per la prima volta nelle immagini dal vivo. Giudicando dalle prime informazioni trapelate, sembra che si tratti – ancora una volta – di un rebrand. Questa volta di OPPO Reno 8 Lite, del quale ne riprende per filo e per segno il design.

Nelle scorse ore, tuttavia, lo smartphone è tornato ad essere protagonista di una serie di indiscrezioni dopo essere apparso per la prima volta su Geekbench.

Pare proprio che OPPO Reno 8Z 5G sia alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato ad una GPU Adreno 619. Lo stesso che abbiamo visto su OPPO Reno 7Z 5G.

Il tutto dovrebbe poi essere accompagnato da almeno 8 GB di RAM, mentre il suo funzionamento si baserà su Android 12 con ColorOS 12. Tra le altre presunte caratteristiche di OPPO Reno 8Z 5G troviamo una tripla fotocamera esterna e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W. Anche in questo caso, tecnologie che abbiamo già visto sullo smartphone sopra citato. Rischio rebrand ancora più concreto?

