Google Pixel Fold potrebbe presto diventare realtà insieme a 7 Ultra

Non solo Pixel 7 e 7 Pro. Google avrebbe in cantiere anche altri dispositivi, tra cui una variante Ultra della sua prossima serie di smartphone e il tanto vociferato Pixel Fold (o Notepad), ovvero il primo pieghevole dell'azienda. Dopo diverse peripezie, infatti, il foldable di casa Google sembra essere finalmente entrato in produzione.

Google Fold entra in produzione, ma ci sono novità anche su Pixel 7 Ultra

Sono ormai mesi che si parla di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di casa Mountain View. Stando alle indiscrezioni, il dispositivo avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso anno e competere con Samsung Galaxy Z Fold 3, ma il lancio sarebbe poi stato annullato proprio perché il prodotto non era poi così competitivo come avrebbe dovuto essere.

Si è tornati a parlare di Pixel Fold (o Notepad) qualche mese fa, quando sono trapelate alcune delle sue presunte caratteristiche e gli è stato conferito il secondo semestre di quest'anno come finestra temporale di lancio. Ora, stando a quanto riferito da una fonte giudicata molto autorevole, il primo smartphone pieghevole di casa Google sarebbe finalmente entrato in produzione, per cui l'idea di un lancio imminente sembra farsi ancora più concreta. La fonte in questione ha anche confermato che il design di Pixel Fold riprenderà quello della serie Z Fold di Samsung, con uno schermo flessibile che si piega verso l'interno.

Oltre ciò, sembra anche che Google stia lavorando ad una variante Ultra della serie Pixel 7. A tal proposito, si dice che lo smartphone sia dotato di uno schermo con risoluzione 2K con punch hole per ospitare la fotocamera interna, mentre sul retro dovrebbe presentare un obiettivo principale Sony IMX787 e un Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP.

Il lancio di Pixel 7 e 7 Pro è atteso per il mese di ottobre. All'evento di presentazione vedranno la luce anche Pixel 7 Ultra e Pixel Fold? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

