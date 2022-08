Black Shark Goblin X4 sono le cuffie da gaming da comprare: a questo prezzo, impossibile dire no!

Se state cercando delle nuove cuffie da gaming comode, potenti e multipiattaforma, le Black Shark Goblin X4 potrebbero essere al momento la soluzione migliore. Qualità e comfort adesso ad un prezzo ancora più conveniente, grazie all'offerta Amazon.

Le cuffie da gaming Black Shark Goblin X4 in super offerta su Amazon

Le Black Shark Goblin X4 sono delle cuffie da gaming compatibili con la maggior parte delle piattaforme (console, smartphone, tablet e PC, sia fissi che portatili) grazie al supporto alla connettività Bluetooth 5.2, wireless e alla presenza di un mini-jack da 3.5 mm, che permette di collegare le cuffie via cavo.

Queste cuffie garantiscono un'esperienza super immersiva e coinvolgente: sono dotate di driver da 50 mm che riproducono il suono in modo fedele, con alti ricchi e bassi potenti, mentre il ricetrasmettitore wireless 2.4 GHz assicura che l'audio di gioco venga trasmesso in modo istantaneo, senza ritardi.

Il tutto è accompagnato da un microfono unidirezionale ad alta sensibilità con il quale comunicare in modo chiaro con i propri compagni di squadra. Il microfono è staccabile, per cui può essere rimosso quando non è necessario utilizzarlo, per una esperienza di ascolto libera da ogni fastidio.

