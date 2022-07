Massima immersione per il gaming con le nuove cuffie Black Shark, già in sconto su Amazon!

State cercando delle nuove cuffie da gaming per immergervi ancor di più nell'incredibile mondo videoludico? O magari per comunicare meglio con i vostri compagni di squadra ed essere così più competitivi? Le Black Shark Goblin X2 offrono un'ottima qualità ad un prezzo contenuto, grazie all'offerta lancio dedicata! Ecco i dettagli.

Le nuove cuffie da gaming Black Shark sono già in sconto su Amazon

Il brand partner di Xiaomi ha da poco ufficializzato le Black Shark Goblin X2, delle potenti cuffie da gaming super comode da indossare. I padiglioni auricolari aderiscono e si adattano alle orecchie, sono morbidi, traspiranti e isolano il suono per offrire una esperienza più immersiva e coinvolgente.

Queste cuffie offrono un'esperienza audio surround, con una riproduzione realistica e ottimizzata del suono del gioco, così da non perdere alcun dettaglio. Grazie ai driver da 50 mm integrati, le Black Shark Goblin X2 garantiscono un audio brillante, privo di distorsioni e dai bassi profondi.

Le cuffie sono poi dotate di un microfono con cancellazione del rumore, per cui sarà possibile comunicare con i propri compagni di gioco in modo chiaro e senza interferenze esterne. Il microfono è flessibile e può essere facilmente staccato quando si vuole utilizzare le cuffie solo per ascoltare un po' di musica.

Le Black Shark Goblin X2 sono poi compatibili con la maggior parte delle piattaforme: possono essere collegate a tablet, smartphone e console (PlayStation, Nintendo Switch, Xbox) con il mini-jack, oppure al computer attraverso il controller audio USB.

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming ricche di funzionalità, di buona qualità e dal prezzo contenute, queste potrebbero essere la soluzione giusta. Come anticipato, Black Shark Goblin X2 possono essere acquistate su Amazon in offerta lancio ad un prezzo decisamente competitivo per le funzionalità offerte! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

