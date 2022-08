OPPO Reno 8Z 5G ufficiale: la famiglia Reno si allarga ancora

Non è passato molto tempo dal debutto nel mercato di Reno 8, 8 Pro, 8 Pro+ e 8 Lite, ma adesso diamo il benvenuto a un ennesimo modello: OPPO Reno 8Z 5G. Uno smartphone che punta ad arricchire ulteriormente la proposta nella fascia media del mercato: scopriamo quali sono le sue specifiche, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

OPPO Reno 8Z 5G ufficiale: tutte le novità per la fascia media

Design e display

Rispetto ad altri modelli della serie Reno 8, OPPO Reno 8Z 5G presenta un look più semplice, con un modulo fotografico in linea con il resto della scocca. Le colorazioni disponibili sono due: Downlight Gold e Starlight Black. Ha dimensioni pari a 159,9 x 73,2 x 7,66 mm, un peso di 181 grammi e ospita uno schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 409 PPI, refresh rate a 60 Hz, campionamento del tocco fino a 180 Hz e protezione SCHOTT Xensation Up. Il sensore d'impronte è di tipo ottico ed è incastonato nello schermo.

Specifiche tecniche

È confermato: OPPO Reno 8Z 5G è alimentato da un System-on-a-Chip Qualcomm Snapdragon 695 5G, lo stesso che abbiamo visto su OPPO Reno 7Z 5G. Questo significa un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz), GPU Adreno 619 a 840 MHz, 8 GB di RAM LPDDR4X-2133 e 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Super VOOC a 33W.

Lato software abbiamo Android 12 con ColorOS 12.1, mentre la connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 5 ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB Type-C e ingresso mini-jack. Per finire, il comparto fotografico include una tripla sensoristica da 64+2+2 MP f/1.7-2.4-2.4 con sensore monocromatico e macro, oltre a una selfie camera da 16 MP f/2.4. La fotocamera posteriore include nuovamente anche il sistema Dual Orbit Lights, utile per sfruttare queste luci come LED di notifica.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno 8Z 5G è stato lanciato ufficialmente in Thailandia al prezzo di 12.9990฿ (circa 322€). Per il momento non è dato sapere se e quando debutterà anche in Europa.

