OnePlus 10T resiste all’acqua? La risposta non è la stessa ovunque

OnePlus 10T, ultimo campione del brand, è sicuramente sotto la lente d'ingrandimento degli utenti, in merito a tante sue specifiche tecniche. Ciò che incuriosisce però è, come spesso accade, la questione dell'impermeabilità dello smartphone, che pare abbia una certificazione in merito ma non in tutti i paesi.

OnePlus 10T con certificazione d'impermeabilità solo negli USA, ma in Italia?

OnePlus 10T 5G: Europe, India, and the UK variants don't have an official IP rating. IP54 is only for North America.#OnePlus #OnePlus10T5G — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

La questione in merito all'impermeabilità o quanto meno alla resistenza agli schizzi d'acqua sul nuovo OnePlus è sollevata, come da altri, dal leaker Mukul Sharma, che spiega come non in tutti i paesi è indicato il grado di certificazione dello smartphone. Infatti, in Europa e in India questo non è comunicato da parte del brand, mentre negli USA sì.

Ma qual è il grado d'impermeabilità indicato da OnePlus USA per 10T? Lo smartphone sarebbe certificato IP54, quindi resistente all'acqua in merito a spruzzi e schizzi, ma non per le immersioni. Nulla di eclatante, ma è sempre utile saperlo. Ma perché questo dato non è presente in altri continenti? In realtà, la storia è lunga e OnePlus sceglie di omettere questo dato onde evitare spiacevoli inconvenienti in casi di assistenza o quant'altro, tenendo dunque lontani gli utenti da situazioni di questo tipo. In più, presentare determinate certificazioni ha un costo e probabilmente si è voluto evitare.

Dunque, è molto probabile che anche il modello di OnePlus 10T arrivato in Europa, quindi anche in Italia, sia anch'esso certificato con lo stesso grado, ma semplicemente non è riportato per i motivi sopracitati. E voi preferite che sia sempre riportato, magari spendendo qualcosina in più per questo? Fatecelo sapere nei commenti!

