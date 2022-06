Recensione OPPO Reno 8 Lite 5G: dai OPPO, questo proprio non me l’ASPETTAVO!

Che questo 2022, insieme ai due anni appena trascorsi, siano annate da dimenticare ormai lo abbiamo assodato: i postumi che ci portiamo in eredità dopo oltre due anni di pandemia e dopo una guerra ancora in corso si fanno vedere praticamente dappertutto e, senza tirare in ballo notizie di attualità che non mi competono, mi voglio limitare a parlare della tecnologia di questo 2022.

OPPO ha da poco presentato il suo Reno 8 Lite 5G sul mercato Europeo, un prodotto che va a completare una gamma di smartphone interessante per l'azienda cinese che negli ultimi anni ha voluto fortemente consolidare la sua presenza sul nostro territorio e lo ha fatto tra Top e mezzi flop. Vi racconto la mia su questo nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G.

Recensione OPPO Reno 8 Lite 5G

Design e Materiali

Uno dei punti di forza principali che accomuna la quasi totalità dei prodotti dell'azienda OPPO è senza alcun dubbio il design molto curato. Questo OPPO Reno 8 Lite 5G ne è la conferma grazie al suo spessore molto contenuto, pari a soli 7.5mm, ed il peso di soli 173grammi che lo rende molto pratico da maneggiare oltre che molto accattivante dal punto di vista estetico.

Per il resto ci troviamo di fronte ad uno smartphone assemblato bene, costruito con un frame laterale in alluminio verniciato nella stessa colorazione della back cover che, a sua volta, possiede una finitura opaca gradevole al tatto ma che tende a macchiarsi un po' con le dita durante l'utilizzo. Lo smartphone, in più, è dotato di certificazione IPX4 contro acqua e polvere.

L'asso nella manica di OPPO sul fronte del design è racchiuso nella parte posteriore, in corrispondenza delle due fotocamere; come già visto nel Reno 7 Pro 5G, che ho personalmente provato, anche questo modello integra due led luminosi RGB nella cornice delle fotocamere che si illuminano alla ricezione di notifiche oppure quando lo smartphone è sotto carica. Figo o tamarro? A me piace!

Per il resto ci troviamo di fronte ad uno smartphone abbastanza tradizionale, con linee già viste e senza nessuna feauture esclusiva, come d'altronde ci ha viziati OPPO con diversi modelli (ok, di fascia alta!) lanciati nel corso degli anni. Sul lato destro c'è il tasto di accensione, mentre sulla destra è integrato il bilanciere del volume ed il carrello per le due SIM o una MicroSD.

In alto c'è solo il secondo microfono per la soppressione dei rumori mentre in basso c'è spazio per il connettore USB-C, lo speaker soltanto mono ed un amato jack da 3.5mm per le cuffie che, nonostante gli anni, apprezzo sempre con grande piacere. E' presente, inoltre, un sensore biometrico sotto il display per lo sblocco del dispositivo, è buono sia il posizionamento facilmente raggiungibile sia la precisione che non accenna errori anche in caso di sblocchi ripetuti. Presente anche lo sblocco facciale, ma solo 2D: suggerisco la configurazione, come sempre, di entrambi i sistemi per lo sblocco così da aumentare l'affidabilità.

Display

Una “furbata” che molti produttori in questo 2022 hanno applicato sui propri dispositivi medi di gamma per cercare di lanciare un po' di fumo negli occhi ai consumatori, è stata senz'altro quella di utilizzare pannelli con refresh rate da 90 a 120Hz, caratteristica che, contrariamente a quanto si possa credere, contribuisce a rendere lo smartphone più fluido, almeno all'apparenza.

Ecco, OPPO Reno 8 Lite 5G forse è tra i pochi in questa fascia di mercato ad essere rimasto indietro su questo fronte, dal momento che il display AMOLED da 6.43″ pollici con risoluzione FullHD+ di cui è dotato non va, purtroppo, oltre i 60Hz.

Tralasciato questo piccolo grande dettaglio, è un buon pannello AMOLED con una buona qualità dei colori ed una buona visibilità; buoni gli angoli di visuale, reattivo il sensore per la regolazione della luminosità ma purtroppo non tra i migliori in assoluto sul fronte retroilluminazione, dal momento che non supera i 600 nits di picco che, ok sono un buon valore, ma non sono comparabili con molti altri medi di gamma in commercio attualmente.

Hardware e Performance

Quando ho messo sotto stress questo dispositivo, ho pensato subito al Nord CE 2 Lite 5G di OnePlus che ho provato poche settimane fa; con lui questo OPPO Reno 8 Lite 5G condivide quasi totalmente la scheda tecnica, perchè a bordo troviamo uno Snapdragon 695 Octa-Core a 6nm, una GPU Adreno 619, 8GB di memoria RAM (2 in più di OnePlus) e storage interno pari a 128GB, ahimè di tipo UFS 2.2 quindi non tra i più veloci in assoluto.

Come già ribadito più volte in altre circostanze e nei test di altri smartphone con hardware simile, vedi il Realme 9 5G o il POCO X4 Pro 5G, questa dotazione tecnica per quanto piuttosto limitata su più fronti riesce ad assicurare delle prestazioni dignitose in tutti quanti gli scenari di utilizzo, incluso il comparto gaming che non mette in ginocchio OPPO Reno 8 Lite 5G.

La scelta di OPPO che non convido, però, è quella legata alla frequenza di aggiornamento del display che sembra una sciocchezza di poco conto, ma all'atto pratico non lo è; considerate che ci troviamo di fronte ad un hardware che, per quanto si sforzi, qualche micro lag nell'uso quotidiano ce lo evidenzierà e, come visto nel OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, molto spesso uno schermo con un refresh rate superiore può salvare in calcio d'angolo lo smartphone senza farlo cadere nel tranello dell'interfaccia “laggosa”.

Software

Altro aspetto che mi ha creato alcuni dubbi è legato al software: ma perchè, mia cara OPPO, a Giugno 2022 e quindi a circa 7 mesi dal rilascio ufficiale di Android 12, mi metti sul mercato uno smartphone con Android 11? Vabè, certe scelte non le capirò mai. Tralasciata la questione della vecchia versione di Android, sulla Color OS 12 ci abbiamo speso centinaia e centinaia di parole nei più svariati contesti.

La ROM di OPPO la conosciamo, è stabile, affidabile e con una buona interfaccia grafica, nulla da eccepire e da seganalare in particolare su questo modello.

Fotocamera

La squadra schierata in campo da OPPO in campo fotografico è capeggiata da una lente primaria da 64MP f/1.7, seguita da una Macro da 2MP f/2.4 e una di profondità con le medesime caratteristiche. Come avrete sicuramente intuito, è assente la lente ultra grandangolare, una scelta discutibile ma che, ahimè, è stata intrapresa da diversi produttori in questa stessa fascia di prezzo.

Visto l'hardware, nel complesso gli scatti fotografici realizzati dalla lente primaria sono di buona qualità di giorno, hanno un buon livello di dettaglio ed una buona definizione, i colori forse li ho trovati un po' troppo freddi in alcune circostanze e poveri di contrasti. Molto veloce la messa a fuoco che funziona bene in tutti gli scenari, un po' meno convincente è la velocità di scatto che quando la luce diminuisce aumenta notevolmente fino a 3-4 secondi per finalizzare una foto.

Di notte, poi, gli scatti si salvano in calcio d'angolo con la modalità notturna ben ottimizzata, ma come vi anticipavo è necessaria una buona mano ferma per portare a casa un buon risultato; non consiglio di scattare di notte con la modalità notturna disattivata in quanto il rumore video sarebbe più vistoso sullo scatto finale.

Non mi dilungo mai particolarmente, invece, sulle due fotocamere di profondità e macro, perchè per quanto tutti i produttori si impegnino a promuoverle e lanciarle sul mercato, nel concreto rimane una soluzione, secondo me, solo tappabuchi e puramente inserita per “fare numero” in ambito tecnico.

La selfie camera è da 16MP f/2.4 e scatta foto buone con una scena ben illuminata, un po' meno in ambienti chiusi dove il rumore è più evidente e la definizione scende. I video, infine, vengono realizzati in FullHD a 30fps con entrambe le fotocamere, buona la qualità, ottimo l'audio, solo sufficiente la stabilizzazione.

Autonomia

La durata della batteria è senz'altro uno dei punti di forza di questo smartphone che, proprio grazie al suo hardware e ad una buona ottimizzazione della Color OS, riesce ad arrivare tranquillamente fino a sera con anche un buon 25-30% residuo ancora a disposizione.

L'unità montata a bordo da OPPO è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 33W, in grado di effettuare una ricarica da 0 a 100% in realmente poco più di un'ora.

Prezzo, considerazioni e alternative

Il solito tasto dolente in questo 2022 è quello legato al prezzo: questo OPPO Reno 8 Lite 5G arriva sul mercato europeo ufficialmente a 399 euro, una cifra probabilmente spropositata se si pensa allo street price di tantissimi prodotti presentati l'anno scorso, anche di fascia più alta, che sono in grado di offrire molto di più ad un prezzo simile o addirittura inferiore.

Questo è uno smartphone che funziona bene, come d'altronde molti altri prodotti, ma è un prodotto che consiglierei di acquistare ad una cifra non superiore a 249€ che, per quanto impossibile, è secondo me la giusta cifra da spendere per un prodotto come questo.

Ricordiamoci che, nella fascia di prezzo entro i 400 euro, al momento ci sono decine di alternative molto più valide del calibro di Realme GT Master Edition (a meno di 300 euro) oppure lo stesso OPPO Find X3 Neo (a meno di 400 euro è un best buy).

