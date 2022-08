OPPO e Xiaomi, lanci di agosto a rischio: i possibili motivi

Grande curiosità, in queste ore, sta suscitando il dietro front di brand come Motorola e OnePlus, che hanno cancellato e rimandato i loro eventi previsti per il 2 agosto ed il 3 agosto 2022. A questi due brand però, potrebbero far seguito anche altri, visto che ci sono le condizioni per rimandare anche gli eventi di Xiaomi e OPPO, ma quali sono i motivi?

Xiaomi e OPPO potrebbero rimandare i Redmi K50S e Watch 3, c'entra la geopolitica?

A lanciare l'ipotesi di questi posticipi è stato il leaker Digital Chat Station, che fa notare come anche Xiaomi e OPPO abbiano effettivamente degli eventi previsti per agosto 2022. Questi però, rispetto a Motorola e OnePlus, non hanno ancora definito delle date, quindi nel caso fossero rimandati anche a settembre, avrebbero un impatto forse minore.

Infatti, che le serie Redmi K50S e OPPO Watch 3 arrivino nel mese di settembre potrebbe essere indolore per i due colossi, ma chiaramente stiamo ragionando su qualcosa di ipotetico e non definitivo. Il mistero e la curiosità nascono però dal fatto che i brand che hanno posticipato i loro eventi hanno riportato semplicemente “Per alcune ragioni“, senza specificare quali. Ma se si fa due più due, è facile arrivare a pensare alle questioni geopolitiche di queste ore per la situazione Taiwan, di cui vi parliamo anche nel nostro editoriale.

Secondo altri insider infatti, è molto probabile che le aziende abbiano valutato superflue le presentazioni di smartphone, che in Cina hanno un impatto molto diverso rispetto all'Occidente (che punta gli occhi sono quelle Apple in termini di importanza e audience), visto che probabilmente nessuno avrebbe guardato il lancio ma è impegnato a capire come si evolve la situazione Pelosi a Taiwan e soprattutto tra Cina e Stati Uniti. Insomma, la situazione sta diventando complessa, ma solo le prossime settimane ci possono dare maggiori dettagli.

