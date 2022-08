OnePlus Ace Pro, lancio rimandato: a rischio anche l’evento per OnePlus 10T?

A distanza di poche ore dalla cancellazione dell'evento di Motorola (con protagonista il nuovo pieghevole del brand), arriva la batosta anche per un'altra grande compagnia cinese. Il lancio di OnePlus Ace Pro è stato rimandato: l'annuncio arriva direttamente dai canali social del brand e – ovviamente – viene da chiedersi se anche OnePlus 10T avrà lo stesso destino.

OnePlus Ace Pro rimandato: che cosa è successo in Cina

La giornata del 3 agosto avrebbe dovuto portare con sé un doppio evento da parte di OnePlus, uno in Cina ed uno per il mercato Global, con il debutto di due smartphone che sono essenzialmente due facce della stessa medaglia. OnePlus Ace Pro e OnePlus 10T sono i primi modelli con Snapdragon 8+ Gen 1 e ricarica da 150W del brand, il primo destinato alla Cina ed il secondo per gli utenti internazionali.

L'evento dedicato a OnePlus Ace Pro è stato cancellato: l'annuncio sui social asiatici non specifica il motivo del rinvio, ma conferma che arriveranno novità nel corso dei prossimi giorni. Anche il debutto di OnePlus 10T è stato rimandato? Quasi sicuramente no: nel momento in cui scriviamo i profili Global di OnePlus stanno continuando a pubblicare post dedicati alla presentazione di oggi, quindi è molto probabile che l'evento non subirà conseguenze.

Ma perché i principali brand tech stanno cancellando gli eventi in Cina? Per ora non ci sono motivazioni ufficiali, ma non è difficile intuire un possibile collegamento con quanto sta accedendo in queste ore. Il viaggio di Nancy Pelosi (Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America) a Taiwan ha aumentato il grado di tensione con la Cina. Se volete saperne di più sulla questione del complicato rapporto tra i due paesi (almeno per quanto riguarda il punto di vista tech, ovviamente) date un'occhiata al nostro editoriale.

E se volete saperne di più su OnePlus 10T prima del lancio, eccovi l'approfondimento dedicato al top di gamma!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il